ANCONA Il centro storico, finalmente, ritrova il luogo dell’arte per antonomasia: l’anfiteatro romano. Il Comune l’ha rimesso a nuovo in vista della programmazione estiva. «Dopo 13 anni riapriamo un posto simbolo della città» ha esordito entusiasta l’assessora alla Cultura, Anna Maria Bertini, ieri in conferenza stampa. Dove, ad un certo punto, ha fatto capolino anche l’eurodeputato FdI, Carlo Ciccioli. Visita istituzionale? In realtà non ci azzecca molto il ruolo di europarlamentare con la presentazione del jazz e compagnia cantante all’anfiteatro romano. Una presenza, la sua, che in realtà è servito a ribadire il suo ruolo di deus ex machina della cultura ad Ancona, ora che la giunta ha cambiato colore.



Il prestigio

Ad ogni modo, per il capoluogo, la riapertura di un luogo iconico e di grande prestigio è sicuramente una buona notizia. «Ora inizia il bel lavoro» ha sottolineato l’assessora. Grazie, sicuramente, «all’interlocuzione proficua avuta con la soprintendente Cecilia Carlorosi - ha tenuto a rimarcare il sindaco Daniele Silvetti - che ha colto l’importanza di riaprire un cuore pulsante della città». Dopo 13 anni si riaccendono i riflettori sull’area archeologica. «Questa amministrazione comunale ha sanato una ferita» ha commentato entusiasta Gilberto Santini, direttore dell’Amat, che tra un mese porterà sul palco ben due appuntamenti. «Un plauso al sindaco e all’assessora Bertini» ribatte Giovanni Seneca, direttore artistico di Adriatico Mediterraneo che farà tappa all’anfiteatro tra il 26 e il 29 agosto.

La standing ovation

Insomma una standing ovation per l’antica arena ritrovata, che l’anno scorso ci ha deliziato con «un assaggio in occasione del recital di Alessandro Preziosi» ha elogiato la Bertini. Già, proprio quel Preziosi fatto passare per la star del secolo e poi messo all’angolo quand’era ora di dargli la guida del Massimo Dorico. Acqua passata. Adesso sindaco e assessora hanno occhi solo per gli appuntamenti estivi. Un palco da 8 metri per 10, 780 posti a sedere, 70mila euro di sponsor che coprono il 90% delle spese di produzione. «Più altre opportunità che si apriranno con i bandi europei» ha fatto presente Ciccioli che sulla cultura ha precisato: «Non appartiene a nessuno, tanto meno all’amministrazione precedente».

Il programma

L’esordio il 21 e 22 giugno con Popsophia: il primo un philoshow dedicato al solstizio d’estate, mentre il 22 giugno Filosofia di Raffaella Carrà. Il 16 luglio toccherà ad Ancona Jazz con il concerto di Sergio Cammariere, il 19 luglio Rossana Casale Quintet e il 26 luglio Paolo Fresu & Rita Marcotulli. Il 22 luglio, invece, la scena sarà dell’Amat con Tau (Teatri Antichi Uniti) che metterà sul palco la rappresentazione di Anfitrione con Emilio Solfrizzi. Mentre l’8 agosto l’Edipo a Colono di Sofocle. A fine agosto farà tappa Adriatico Mediterraneo, ma ancora bocche cucite sul programma.