ANCONA L’alcol in circolo, una parola di troppo mal interpretata ed ecco che l’euforia della serata trascorsa ad una festa alla Facoltà di Ingegneria è sfociata nel sangue, poi in un’aula di tribunale. Per una zuffa tra ex universitari è ora a processo un 33enne di Loreto, all’epoca dei fatti iscritto alla Politecnica: è accusato di aver pestato in piazza Roma un 30enne, allora studente fuori sede.



La ricostruzione

L’aggressione risale alla notte del 27 ottobre 2017 quando i giovani, rientrati in centro con una navetta, erano in fila per ordinare un kebab in via Carducci. Qui si è scatenato il parapiglia quando l’imputato si è rivolto a brutto muso alla vittima e al suo amico, convinto che gli avessero dato dello “scemo” mentre parlava con la sua fidanzata. Il 30enne (parte civile con l’avvocato Enrico Ciafardini) si è messo in mezzo per difendere il suo amico: ha rimediato due pugni, uno allo zigomo e l’altro al naso. Il secondo round si è consumato poco dopo in corso Mazzini, dove la vittima, sanguinante, ha seguito l’aggressore che nel frattempo si era allontanato con la compagna. Interrogato in tribunale, aveva raccontato di essere stato picchiato una seconda volta quando l’altro si è accorto che stava chiamando la polizia. Dopo una ginocchiata, il suo cellulare era andato in frantumi. Alla fine erano state le volanti a fermare e identificare l’imputato, il cui esame si è tenuto ieri in aula davanti al giudice Matteo Di Battista. «È stato lui a provocarmi, mi ha offeso dandomi del barbone quando ha visto che rovistavo in una busta», ha riferito, difeso dall’avvocato Francesco Carletti. «Mi ha inseguito, mi ha fatto lo sgambetto e mi ha preso per il collo, io mi sono solo difeso dandogli una manata», ha aggiunto, ricordando che la rivalità era nata perché la fidanzata era stata importunata dal suo amico. Il processo è stato rinviato al prossimo 7 novembre per la sentenza.