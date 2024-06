ANCONA Si era affacciato dal belvedere per ammirare il panorama. Una vista mozzafiato, non per il golfo e la Mole, ma per il corpo che s’intravedeva al di sotto del parapetto. Spaventato, ha contattato il 112 per dare l’allarme. «Venite, c’è una persona ferita nella scarpata». I mezzi di soccorso sono arrivati a sirene spiegate: il 118, i vigili del fuoco, i carabinieri. Poi, la drammatica verità: quell’uomo, precipitato nel vuoto, era deceduto.

La ricostruzione

La scoperta choc è avvenuta ieri mattina in via Sanzio, che è stata chiusa al traffico, nel tratto tra largo Casanova e via Pergolesi, per consentire le operazioni di recupero del corpo e tutti gli accertamenti necessari. Gli investigatori hanno impiegato poco tempo per risalire all’identità dell’uomo: il 73enne anconetano, infatti, aveva fatto perdere le sue tracce l’altra notte. Ieri mattina il figlio, che vive con lui, ne aveva denunciato la scomparsa quando non l’ha trovato a casa. Si era presentato alla più vicina caserma dei carabinieri, preoccupato per l’improvviso allontanamento del padre, affetto da una malattia degenerativa. Le ricerche sono scattate immediatamente, poi è arrivata da via Sanzio la segnalazione di un passante che ha notato il corpo tra la vegetazione. Ed è lì che gli inquirenti hanno scoperto la verità.

Le lesioni

Il 73enne probabilmente è morto sul colpo, a seguito di un volo di una decina di metri. Non è sopravvissuto alle lesioni interne e ai gravi traumi riportati nella caduta. Il personale del 118 che è intervenuto sul posto non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Recuperare il corpo è stata un’operazione complicata per i vigili del fuoco, visto il luogo impervio: sono scesi nella scarpata e con tecniche particolari hanno riportato la salma sulla strada, per consentire ai carabinieri di identificare l’uomo e avvisare i parenti. Il riconoscimento poi è avvenuto all’obitorio di Torrette. Restano da capire le circostanze per cui l’uomo è precipitato da via Sanzio: potrebbe essersi sporto dalla ringhiera e aver perso l’equilibrio, dunque un tragico incidente, ma gli investigatori propendono per il gesto volontario. In ogni caso, la procura non ha ritenuto necessario disporre accertamenti autoptici, dato che non si riscontrano responsabilità di terzi. La salma è stata già restituita ai familiari per l’organizzazione del funerale.