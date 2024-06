Champions, Europa League e Conference solo su Sky e a pagamento: nessuna partita delle italiane in chiaro su Tv8 o Mediaset

Sky Italia diventa "egoista" e tiene tutte le coppe europee per sé. La sfida tra i broadcaster si fa dunque più aspra, a discapito dei consumatori che probabilmente non potranno vedere partite in chiaro delle 5 italiane impegnate in Champions League nella prossima stagione.

Nessuna partita su Tv8 di Inter, Milan, Juventus, Bologna e Atalanta dunque, fa sapere il portale Calcio e Finanza. Le partite rimarranno così a disposizione esclusiva degli abbonati, che potranno vedere 185 match su 203 di Champions League, tutta l’Europa League e tutta la Conference League.

La Champions non sarà quindi più visibile su Mediaset dopo il ciclo 2021-2024 (né in chiaro, né pay). Lo ha spiegato lo stesso AD Pier Silvio Berlusconi, sottolineando che lo sport «è diventato un contenuto principalmente da pay-tv: costa tantissimi soldi. Pagare tanto non è segno di ricchezza ma di difficoltà delle pay-tv. Oggi riescono a vendere, per fare abbonati, solo i grandi eventi. Rappresenta un modello di business abbastanza fragile, diverso dalla nostra mentalità».