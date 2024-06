PESARO Non possono ritrovarsi da avversarie in campionato, né militare nello stesso girone per due stagioni di fila. Sulla scorta di queste regole, fissate dal Consiglio Direttivo della Lega Pro in merito alle cosiddette seconde squadre, la Vis Pesaro nella prossima annata di C non incrocerà più la Juventus Next Gen, bensì una tra Atalanta e Milan U23.



Le probabili rivali

Più probabilmente, stando alle voci di corridoio, saranno i bergamaschi a finire sulla strada dei biancorossi del presidente Mauro Bosco. I baby nerazzurri, all’esordio nella categoria, hanno concluso al quinto posto nel gruppo A per poi essere eliminati al primo turno dei playoff nazionali per mano del Catania (in precedenza avevano superato gli ostacoli rappresentati da Trento e Legnago). Il buon risultato ottenuto dagli orobici ha richiamato l’attenzione di altri club sul tecnico Francesco Modesto, che difficilmente continuerà ad allenarli avendo la Reggiana in B in forte pressing su di lui. Nel torneo 2024/25 il battesimo toccherà ai rossoneri milanisti, che oggi riceveranno il via libera dal Consiglio Federale contestualmente alla ratifica dell’esclusione dell’Ancona. A guidarli in panchina è stato nel frattempo scelto Daniele Bonera, ex giocatore rossonero. Quanto alle altre rivali dei vissini, si ipotizza che possano essere Ascoli, Arezzo, Campobasso o Latina, Carpi, Gubbio, Lucchese, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini, Sestri Levante, Spal, Ternana, Torres, Unione Clodiense o Pergolettese e Virtus Entella. Un girone davvero tosto.

Vecchie conoscenze

Esisterebbe insomma qualche possibilità che Luca Rudolf Paganini, a quanto pare in procinto di essere ufficializzato come nuovo acquisto della Vis, indossi i panni dell’ex contro il Latina. Che questa eventualità si concretizzi o meno poco importa comunque ai tifosi pesaresi, sicuramente più interessati al fatto che Paganini si ripeta almeno sui livelli dell’avventura in C coi pontini. Con loro il trentunenne romano ha segnato due reti e confezionato sei assist venendo utilizzato prevalentemente da quinto di centrocampo, ruolo interpretato soprattutto in chiave offensiva. Lo conosce bene e saprà come meglio impiegarlo Roberto Stellone, che lo ha allenato al Frosinone dal 2012 al 2016. Assieme hanno compiuto da protagonisti la scalata dalla Lega Pro alla A dei frusinati, con papà Raffaele, noto ballerino ed attore teatrale, spesso inviato speciale della trasmissione “Quelli che il calcio” per seguire le partite del figlio in massima serie. Un’altra vecchia conoscenza di mister Stellone è Kevin Cannavò, che deve proprio all’attuale timoniere biancorosso il suo debutto in B il 26 gennaio 2019 col Palermo. Cannavò, allora quasi diciannovenne, collezionò uno spezzone di gara a Cremona ed un altro in quella successiva in casa col Foggia. Il ventiquattrenne siciliano è ora reduce dal prestito al Lumezzane in C, dove ha autografato cinque gol e mandato altrettante volte a bersaglio i compagni. Al ritorno a Pesaro dovrebbe rimpolpare un reparto avanzato che già annovera i confermati Juan Ignacio Molina, Francesco Nicastro e Manuel Pucciarelli.

Largo ai giovani

Intanto i calciatori della prima squadra 2023/24 Manuel Di Paola, Stefano Rossoni e Denis Tonucci sono apparsi sul video realizzato per promuovere il Vis Pesaro Technical Training Camp, in agenda allo stadio Benelli dal 17 giugno al 2 luglio. Aperto anche ai portieri, sarà destinato a bambine e bambini nati tra il 2009 ed il 2015 e prevederà due allenamenti al giorno mirati al miglioramento di tecnica e coordinazione. Dopodiché dal 14 al 20 luglio a Carpegna si terrà il Vis Pesaro Experience Camp, rivolto alla stessa fascia d’età e comprendente anche il pernottamento in hotel. Per info e prenotazioni si deve chiamare il 3934228660, o scrivere una mail a camp@vispesaro1898.com. A proposito di giovani, la società vissina ha pescato dai laziali del Santa Lucia i classe 2008 Matteo Evangelista e Federico Colonna.