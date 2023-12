FALCONARA La Stilcasa Costruzioni Falconara fra i 10 migliori club del mondo di calcio a 5 femminile. Non è una affermazione soggettiva, bensì un dato di fatto. A decretarlo è il sito Futsalplanet.com, il più importante sito di informazione online del mondo quando si parla di Calcio a 5, che in questi giorni sta pubblicando nomination e vincitori o vincitrici fra società, atleti e tecnici per quanto riguarda i Futsalplanet Awards 2022, relativi quindi alla annata precedente. Per chi segue il calcio, potremmo fare il parallelismo con il Pallone d'oro per intenderci.

L’indicazione

Sono 10 quindi le società nominate e fra esse l'unica italiana del futsal femminile è la società del presidente Marco Bramucci. Merito dei successi ottenuti nel 2022, compresa la Champions League del futsal in rosa, a ridosso del Natale 2022, quando in finale le citizens furono capaci di battere - in un PalaBadiali colmo di entusiasmo e calore - un colosso come il Benfica. Ovvero una delle “concorrenti” al premio di miglior club del mondo riportati nella apposita news di Futsalplanet. Le altre otto sono Bardrdal Urayasu (Giappone), Club Deportivo Burela (Spagna), Futsal Atletico Navalcarnero (Spagna), Grupo Recreativo Nun'Alvares (Portogallo), Paykan (Iran), Club Atletico San Lorenzo (Argentina), Stein Cascavel (Brasile), Futsal Feminino Taboao (Brasile). Per scoprire la classifica e quindi il piazzamento della Stilcasa Costruzioni Falconara bisognerà attendere le prossime ore, quando – senza data e ora prestabilita – Futsalplanet.com pubblicherà la relativa news.

Non solo gioie per il club nel suo insieme, ma anche per le singole calciatrici, in particolare quelle convocate dal commissario tecnico della Nazionale femminile, Francesca Salvatore. Sono 4 infatti le atlete del Città di Falconara chiamate in azzurro per le due prestigiose amichevoli che si disputeranno in Portogallo contro la selezione lusitana martedì 9 e mercoledì 10 gennaio prossimi. Si tratta del portiere Ana Carolina Sestari, del capitano Erika Ferrara e della coppia di pivot Sara Boutimah e Silvia Praticò. Per tutte loro si tratta della ennesima chiamata da parte della Nazionale, con cui in questo caso affronteranno una delle rivali più forti del pianeta, per cercare di confermare il trend in crescita dell'Italia in rosa. Per quanto riguarda il campionato invece, appuntamento alla seconda settimana del nuovo anno. Più precisamente la Stilcasa Costruzioni Falconara tornerà a giocare il primo match del girone di ritorno, domenica 14 gennaio quando alle ore 18.00 al PalaBadiali di Falconara arriverà l'Audace Verona.

Il duello

Sarà duello fra terza contro terzultima del girone di andata di regular season, con le ragazze di Giulia Domenichetti che vorranno riprendere la marcia vincente con cui hanno terminato la prima metà di stagione (9 a 2 alla Lazio), per continuare a tenere un piazzamento nel podio e magari accorciare sulle due formazioni che la precedono e favorite per la vittoria dei titoli nazionali: Francavilla secondo a quota 29 punti, 6 in più delle citizens, e il Bitonto capolista con 31. Distacchi importanti, ma non impossibili da colmare. E a Falconara i tifosi sognano la remuntada nel girone di ritorno.