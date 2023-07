FERMO In campo le sfide di campanile con il torneo di calcio a 5 tra i Comuni della provincia di Fermo che entra sempre più nel vivo. Iniziato lo scorso luglio, da oggi partono le gare a eliminazione diretta e prendono il via i quarti di finale che porteranno alle finali del 31.



La cura



Organizzato dal centro sociale Caldarette Ete, con il patrocinio dell’amministrazione provinciale e del Comune di Fermo, l’evento sportivo sta vivendo ogni sera momenti appassionanti con numerosi sostenitori e tifosi provenienti dai diversi centri partecipanti. E arrivano le prime selezioni con la fase che passa da quella a gironi ai quarti: quea sera sono in programma alle ore 21.15 le partite Torre San Patrizio-Sant’Elpidio a Mare e alle ore 22.30 Fermo-Magliano di Tenna; domani sera sarà invece la volta alle ore 21.15 di Monterubbiano-Falerone e alle ore 22.30 Porto San Giorgio-Montegiorgio. Dopo le fasi eliminatorie dei primi 20 giorni di torneo, si sono infatti qualificate per il Gruppo A Torre San Patrizio e Montegiorgio; per il Gruppo B Fermo e Falerone; per il Gruppo C Monterubbiano e Sant’Elpidio a Mare; per il Gruppo D Porto San Giorgio e Magliano di Tenna (grazie alla differenza reti). Sono state segnate 175 reti fino ad ora. La classifica marcatori vede in testa con 8 reti Riccardo Nicolai (Magliano di Tenna) e Alex Ricci (Fermo), con 7 reti Paolo Mannozzi (Falerone) Come ormai tradizione il centro sociale Caldarette Ete, presieduto da Rosella Gallucci, donerà al Comune vincitore una somma da destinare a situazioni di difficoltà che si registrano nella propria comunità e sensibilizzerà il pubblico anche sul tema della donazione di sangue con la presenza dell’Avis provinciale.



Le iniziative



Il torneo potrà essere seguito attraverso due iniziative molto apprezzate: una pubblicazione, contenente il calendario delle partite, le squadre, i nomi, le foto dei giocatori ed i loro ruoli (nello stile “figurine Panini”) e la possibilità di poter vedere i risultati aggiornati in tempo reale di ciascuna partita sulla pagina Facebook del centro sociale. Con un pizzico di campanilismo che sicuramente non guasta.