JESI L'Italservice Pesaro vince la Coppa Marche Under 21, gli Amici del Centro Sportivo di Mondolfo alzano anche quella riservata alle Under 17. E oggi la gran chiusura con un poker di sfide che assegneranno – in ordine - i trofei delle categorie Under 15, Serie D, Serie C femminile e C maschile. Che spettacolo le Finals Cup 2024 in svolgimento al PalaTriccoli di Jesi.

Le finali

Ieri ad aprire le danze la finale di Coppa Under 21, con l'Italservice che al termine di una grande battaglia ha avuto la meglio 3 a 2 di un Real Fabriano mai domo. Sequenza reti: 8’ Moahbz 1-0 (I), 18’ D’Ambrosio 2-0 (I), st 7’ Argalia 2-1 (RF), 10’ Moahbz 3-1 (I), 28’Loroni 3-2 (RF). A seguire seconda Coppa Marche in due giorni conquistata dai gialloblu di Mondolfo. Dopo la Coppa Marche Under 19 vinta venerdì (6 a 2 sulla Fermana), ambo secco per Giovanni Di Tommaso e i suoi talenti di Mondolfo: 8 a 2 sul Fight Bulls Corridonia ed ennesimo diamante in bacheca per il club del presidente Michele Giacometti. A segno, nell'ordine: 9’ Baioni 0-1 (A), 12’ Balducci 0-2 (A), 17’ Pierfederici 0-3 (A), 20’ Tesei 1-3 (F), 26’ Balducci 1-4 (A), 28’ Pierfederici 8A), st 2’ Balducci 1-6 (A), 3’ Giordano 2-6 (F), 22’ Furlani 2-7 (A), 24’ Ramoscelli 2-8 (A).

Le semifinali

In serata in scena le due semifinali di C maschile: alle 19 spazio a un’avvincente Nuova Juventina-Pietralacroce 73 vinta 3 a 1 dai bianconeri (reti di Giordano per i dorici, poi Marzetti, Junior e De Souza per il quintetto di Montegranaro) che sono così volati alla finalissima in programma oggi alle 18.45. Dopo di loro in tarda serata si sono affrontate Gagliole e Jesi, da cui è emersa l'altra contendente. Oggi abbuffata conclusiva: alle 9.30 la “Tavola Rotonda” (relatori Roberto Osimani e Jacopo Petrucci), alle 11.30 finale della Coppa Under 15 Amici del Centro Sportivo Mondolfo-Cantine Riunite Tolentino, alle 15 finale Coppa Serie D San Biagio-Futsal Recanati, alle 16.45 finalissima Coppa C femminile GLS Dorica Torrette Mantovani-Santa Maria Nuova e, dulcis in fundo, alle 18.45 finale Coppa C maschile con la Nuova Juventina e una fra Gagliole e Jesi.