Calcio a 5, la gioia del Chiaravalle è la vittoria di tutta la città: i rosanero tornano nel massimo torneo regionale

CHIARAVALLE 12 anni. Tanto è passato prima del ritorno del Chiaravalle Futsal in Serie C1, la massima categoria di calcio a 5 marchigiano. E' stata la vittoria di tutta la città capace di stringersi intorno ai rosanero del navigato mister Francesco Cecchini, per tutto questo tempo, fino a condurli alla vittoria nello spareggio promozione di Serie C2 contro gli Amici del Centro Sportivo Mondolfo disputato nell'ultimo weekend al Palasavelli di Porto San Giorgio. Decisive le reti di Caimmi e Viola (doppietta) a render vani i guizzi avversari di Garbatini e Fuligni.

LEGGI ANCHE: Volata salvezza: restare in Lega Pro è un affair solo nostro. I playout (ad oggi) sono tutti marchigiani

La promozione

Un organico forte e competitivo per la categoria composto dallo storico capitano Giacomo Sampaolesi, Alessandro Simpatici, Simone Tesei, Luigi Bartolucci, Enzo Martin, Matteo Caimmi, Francesco Angri, Tommaso Felici, Alessio Del Greco, Simone Palmieri, Andrea Del Cinque ma anche (non presenti allo spareggio per infortuni o altre defezioni) Maicol Belluti, Carlo Romagnoli, Daniele Osimani, Filippo Amadei, Luca Burattini, Alessio Maggiori, Alessandro Salerno, Tommaso Felici, Francesco Pergolini ed Eugjen Qorri.

Nomi noti del futsal regionale che hanno scritto una piccola pagina di storia di Chiaravalle.