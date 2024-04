Audax Senigallia, il trionfo è servito: promozione in serie A2 e festa fino a notte fonda

SENIGALLIA - Ci sono date che nella storia di una società resteranno per sempre vive. Ecco, una di queste è il 13 aprile 2024. Perchè al termine di una stagiona esaltante, ma no, di più, fantastica e forse anche strepitosa, eccezionale. irripetibile l'Audax è riuscita a conquistare la promozione in serie A2. E dire che a Senigallia terra di football e di pallavolo, una volta di tennistavolo ma anche di basket, il calcio a 5 - non calcetto - è cresciuto negli ultimi anni tanto ma tanto. Palestre. palazzetti e sempre più squadre ma con questo sono arrivati anche i risultati. E quelli centrati dall'Audax parlano chiaro. Parlano da soli. Stagione strepitosa, avvincente duello con i Grifoni, sorpassi e contro sorpassi in vetta alla classifica, il mix di giovani e atleti con esperienza ha funzionato alla grande portando Chiarizia e c. subito in alto. E poi quell'alto è diventato primo posto sfuggito per un paio di settimane ma poi ripreso e difeso sino all'ultima giornata. E ieri l'apotesi con il 4-1 al Gadtch Perugia in una partita più da ricordare per quel che è successo dopo che non durante: la posta in palio che pesa, l'emozione forte e quelle magliette che celebrano la serie A che non vedono l'ora di uscire dalle buste. Il primo tempo si chiude sull'1-0, nella ripresa arrivano i gol della sicurezza per il 4-1 finale che vale una festa. Che è durata a lungo ieri e che proseguirà anche nelle prosssime ore. Giusto così.