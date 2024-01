Napoli - Pesaro 4-1

NAPOLI: Bellobuono, Perugino, Salas, Bolo, Mancuso, Caio, De Luca, Borruto, Galletto, Colletta, De Simone, Saponara. All. Colini

ITALSERVICE PESARO: Putano, Ferreira, Canal, Schicohet, De Oliveira, Petrucci, Luberto, Vavà, Dener, Pires, Belloni, Mohabz. All. Scarpitti

RETI: 17'36'' p.t. Colletta (N), 11'42'' s.t. Salas (N), 12'29'' Mancuso (N), 14'11'' Mancuso (N), 19'05'' Mohabz (I)

NOTE espulsi: Colletta (N) per somma di ammonizioni, Schiochet (I) rosso diretto

ARBITRI: Colombin, Di Battista, Rutolo. Crono: Andolfo

NAPOLI L'Italservice lotta alla pari con Napoli per trequarti gara, ma nel finale i campani si impongono 4 a 1. Pesaro torna sconfitta dalla trasferta sul campo dei partenopei nell'ultima giornata del girone di andata, che decreta anche il primo turno di Coppa Italia: agli ottavi di finale (23 gennaio) sarà gara secca sul campo della Sandro Abate. Primo tempo occasioni da ambo le parti, poi l'1 a 0 dei locali lo firma Colletta al 18' con un gran colpo di tacco. Nella ripresa ancora battaglia. Espulso Colletta al 10', rosso anche per Schiochet due minuti dopo. Lì il match impazzisce, ne approfitta il Napoli: Salas raddoppia, quindi Mancuso firma l'uno-due ravvicinato che stende Pesaro. Nel finale gol all'esordio nell'Italservice per Moahbz.

Risultati e classifica

Napoli-Italservice 4-1, Cosenza-Ciampino 4-3, Sala Consilina-Sandro Abate 5-5, Active Network-Eboli 0-0, L84-Genzano 1-3, Mantova-Came 2-5, Verona-Pomezia 1-2, Olimpus Roma-Meta Catania 3-2 . In classifica Olimpus Roma 37, Napoli 27, Meta Catania, L84 e Genzano 26, Feldi Eboli 25, Sandro Abate e Came Treviso 24, Italservice Pesaro 22, Active Network e Sp. Sala Consilina 20, Pomezia 19, Ciampino e Cosenza 15, Mantova 5, Verona 1.