PORTO SANT’ELPIDIO Un fulmine a ciel sereno, con la città a versare lacrime per una giovane vita spezzata. Un 34enne di Montegranaro, Andrea Bottoni, è morto nella notte tra domenica e lunedì in un parchetto pubblico in via Pirandello a Porto Sant’Elpidio, a pochi passi dal centro cittadino. Quando è scattato l’allarme al 118 per lui non c’era ormai più nulla da fare. Stando a una prima ricostruzione Bottoni si è accasciato al suolo accusando un malore, rivelatosi fatale. Inutili gli sforzi dei soccorritori giunti repentinamente sul posto, sono tutte da chiarire le circostanze che hanno portato al prematuro decesso. La salma si trova presso l’ospedale Murri di Fermo, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della questura di Fermo chiamati ora a ricostruire gli ultimi istanti di vita del giovane. Bottoni, operaio presso una ditta calzaturiera artigiana di Monte San Giusto, era molto conosciuto nelle province di Fermo e Macerata per la grande passione, coltivata da sempre, per il calcio a 5. Tanti i messaggi di cordoglio giunti a mezzo social dalle società di militanza come, tra le altre, Poligranarese, Montegranarese, Futsal Monturano, Civitanova 1996, Sargiorgese C5, Il Faro, Sem C5, Sangiorgio, Boca Civitanova sino all’attuale Amatori Stese 2007.

Il dolore

Straziante il messaggio della mamma del 34enne che ha postato sui social una foto del figlio scrivendo: «Dopo tanto dolore, anche questa: è venuto a mancare mio figlio. Il mio cuore piange e si è spezzato. Ciao amore mio, riposa in pace». Tanti come si diceva, i messaggi di cordoglio sui social dal mondo dello sport. «Questa è una notizia che non avremmo voluto ricevere e men che meno dare - scrive Sangiorgio Calcio a 5 -. Ancora siamo increduli tutti….Andrea Bottoni, la morte lascia un dolore che nessuno può curare, ma l’amicizia lascia ricordi che nessuno può cancellare. Buon viaggio, amico…». Messaggi anche da Civitanova. «La Boca, maschile e femminile, esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa dell’amico ed ex giocatore gialloblù Andrea Bottoni. Andrea, che per tre stagioni ha vestito la maglia boquense, nel finale del 2023 aveva anche accompagnato mister Emanuele Trementozzi nella gestione della prima squadra Csi Femminile. Tutta la famiglia xeneize vuole ricordare Andrea per il suo sorriso, la sua generosità e per tutto quanto dato alla causa Boca ogni qualvolta è stato chiamato a farlo. Bottoni lascerà un ricordo indelebile nel club. Tutto il mondo Boca rivolge le più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici».