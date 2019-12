Valdichienti, rivoluzione in attacco dopo lo svincolo di Adami

Sta rivoluzionando l’attacco il Valdichienti che ha ceduto Emanuele Castellano (’89) dalla Maceratese in cambio di Luca Jachetta (’93). Il posto liberato dallo svincolo di Gianluca Adami (’88), conteso da Atletico Azzurra Colli, Sassoferrato Genga e diversi club di Promozione, potrebbe essere preso da Saverio Pedalino (’86), ex Fermana e Monticelli, nella prima parte di stagione al Tuttocuoio. Il Montefano si è congedato dalla bandiera Carlos Tomas Aquino (’80), approdata al Trodica, e dall’esterno offensivo Anas Ezzaitouni (’00) sceso in Promozione al Potenza Picena. In entrata si registra il baby Alessandro Pasqualini (’01), proveniente dalla Recanatese.

Ultimo aggiornamento: 18:50

