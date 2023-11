Carpegna Prosciutto Pesaro sabato a Reggio Emilia, parla coach Buscaglia: «Loro hanno talento, a noi serve lo spirto di domenica scorsa»

PESARO - Dal cuore della Vitrifrigo Arena il coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Maurizio Buscaglia ha presentato il match della 10^ giornata di Serie A che vedrà i biancorossi impegnati sul parquet del PalaBigi per la sfida contro la UNAHOTELS Reggio Emilia: palla a due alle 20.30 di sabato 2 dicembre con diretta TV su Eurosport 2 (canale 211 piattaforma Sky), in streaming su DAZN, radiocronaca diretta su Radio Incontro Pesaro (FM 91.9 per Pesaro, 103 per Urbino e zone interne) e in replica alle 21:30 di lunedì 4 dicembre su TVRS (canale 13 del digitale terrestre). A dirigere l’incontro saranno i signori Baldini, Borgioni e Pepponi.

«Dovremmo essere concreti e consistenti»

«Affrontiamo una squadra di talento, ben preparata e allenata, che gioca in un modo chiaro e preciso - ha spiegato il coach della Vuelle - Sarà necessaria una prova difensiva di concentrazione e abnegazione, come di impegno, per pareggiare energia e fisicità.

Reggio Emilia arriva da due sconfitte, che nulla tolgono al valore di un roster costruito per puntare in alto. Noi dovremo avere lo spirito di domenica scorsa, cercare di essere concreti, visto l’avversario di gran valore. La UNAHOTELS corre il campo bene, lavora in maniera precisa per i suoi diversi giocatori di talento, per questo concretezza e consistenza dovranno essere una chiave della partita».