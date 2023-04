CIVITANOVA Quinta e decisiva sfida per approdare alla semifinale dei playoff scudetto tra i campioni d’Italia della Cucine Lube e la giovane ed ambiziosa Verona. La vincente affronterà chi lunedì la spunterà tra Perugia, favorita per quanto fatto in regular season seppur stordita dall’eliminazione in Champions per mano dello Zaksa, e Milano. Nella parte bassa del tabellone Trento aspetta la vincente tra Modena, che mercoledì ha conquistato dopo una strepitosa rimonta la coppa Cev e Piacenza, favorita di turno.



La serie



Oggi alle 18, in un palasport che sarà caldo e “selvaggio” come una giungla, la Cucine Lube dovrà terminare l’impresa dopo aver compiuto una sensazionale rimonta da 0-2 a due pari nella serie. «La serie è in perfetto equilibrio – ha dichiarato il neo trentenne Enrico Diamantini – gara cinque all’Eurosuole Forum potrebbe rivelarsi una maratona. Dobbiamo essere consapevoli che una sfida del genere avrà fasi molto diverse tra loro, con le due squadre che a tratti comanderanno il gioco – ha concluso il centrale fanese di nascita ma cresciuto nel settore giovanile della Cucine Lube – cerchiamo un’impresa casalinga, mi aspetto il palazzetto pieno e un sostegno caloroso dei tifosi per aiutarci a coronare i nostri comuni propositi».



Gli avversari



Il centrale veneto Lorenzo Cortesia ammette che la botta in gara quattro ancora brucia. «Sicuramente non abbiamo avuto tanto tempo per pensare a ciò che è successo – ha detto il centrale Lorenzo Cortesia presentando gara cinque - c’è tanto rammarico, ma bisogna andare avanti e l’unico modo è stato tornare in palestra e lavorare al massimo per presentarci al meglio alla prossima sfida. I buoni numeri rivelano che abbiamo acquisito consapevolezza nei nostri mezzi. Sapere di aver fatto una bella prestazione ma aver subito una sconfitta comunque non aiuta. Noi dobbiamo superare il nervosismo e arrivare con grande convinzione alla partita di sabato. Abbiamo tutti i mezzi per farlo – che poi conclude pensando al clima che ci sarà all’Eurosuole Forum - il pubblico a sfavore diventa più rumore quando sei focalizzato sulla partita perché hai altro a cui pensare. Devi essere consapevole di giocare bene sempre, indipendentemente da quello che sta succedendo attorno a te». Arbitri: Stefano Cesare e Stefano Caretti, entrambi di Roma.



I precedenti



Quello di stasera è l’incrocio numero 48. Nel bilancio globale la Cucine Lube è avanti con 40 vittorie a 7. Sei precedenti in stagione: 4 nei quarti playoff Scudetto (2 successi per parte), 2 in Regular Season (1 successo ciascuno). Nove precedenti nei playoff Scudetto: 4 nei quarti 2022/23 (2 successi a testa), 2 nei quarti 2018/19 (2 successi Civitanova), 2 nei quarti 2013/14 (2 successi Civitanova) e 1 in Gara 1 Girone B 2011/12 (1 successo Civitanova). Ex: Simone Anzani a Verona dal 2013/14, al 2016/17; Daniele Sottile a Verona dal 2007/08 al 2009/10. Giocatori a caccia di record. Nei playoff Alex Nikolov è a 33 punti dai 100, Marlon Yant - 21 punti ai 200 (Cucine Lube Civitanova); Noumory Keita - 24 punti ai 100, Maksim Sapozhkov - 24 punti ai 100 (WithU Verona).