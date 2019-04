Sonata a Kreutzer con Rubini e il Quartetto d'archi del Maggio Fiorentino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI - Oggi, sabato 27 aprile, alle ore 21 al Teatro Persiani di Recanati Sergio Rubini e il Quartetto d’Archi del Maggio Musicale Fiorentino sono i protagonisti dell’ultimo appuntamento in cartellone, Sonata a Kreutzer, testo liberamente tratto da Sonata a Kreutzer di Tolstoj, ideazione e cura di Elena Marazzita, musiche di Leoš Janáček, produzione Aidastudio. Un uomo di nome Pozdnysev durante un viaggio in treno confessa a uno sconosciuto la propria colpa segreta. Ricorda di aver presentato alla moglie un avventuriero, gran seduttore e abile musicista, dando così inizio a un gioco che si rivelerà tragicamente beffardo. Via via sempre più sospettoso una sera, mentre la coppia esegue in perfetta sintonia la Sonata a Kreutzer di Beethoven, Pozdnysev accantona ogni dubbio. Spinto dalla gelosia uccide la moglie per un tradimento in realtà mai avvenuto e senza rendersi conto del terribile malinteso. Pubblicata nel 1891 dopo numerose revisioni, la Sonata a Kreutzer è tra le opere più significative dell’ultimo Tolstoj. «Scritta con cattiveria», come ebbe a dire Sonja Tolstoj, la Sonata a Kreutzer rimane un invito spregiudicato a riflettere sulla morale, le grandi passioni e i loro effetti. Info: biglietteria del teatro 0717579445.