RECANATI Cinque piccoli gattini abbandonati in via Presutti, a Recanati, all'interno di uno scatolone (foto). A trovarli una donna che ha contattato l'associazione "Operazione Gatto" per consegnare i gattini ai volontari. «Mi chiedo con quale coraggio sia stata tolta la mamma ai cuccioli» denunciano i volontari dell’associazione sui social. Poi è subito iniziata la gara di solidarietà: valanga di commenti al post di Facebook, in tantissimi hanno mostrato disponibilità nel voler adottare i cuccioli. «Sono quattro femmine e un maschio - dice Erika Giaccaglia dell'associazione - hanno dai tre ai cinque giorni. Abbiamo chiesto di farci avere la mamma anonimamente per poter allattare i piccoli, ma nessuno si è fatto vivo. Una signora si occuperà di loro fino allo svezzamento poi saranno pronti all’adozione. Abbiamo comunque sporto denuncia, verranno visionate le telecamere della zona per provare a far luce sulla vicenda».