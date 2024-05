RECANATI Il centro Fonti San Lorenzo di Recanati, nell’ambito del progetto European Solidarity Corps, il programma dell'Unione europea che offre ai giovani opportunità di volontariato in progetti destinati ad aiutare le comunità, ricerca volontari per l’apertura di un cantiere collaborativo dedicato alla costruzione degli elementi di arredo del nuovo spazio culturale di Ask, art, social e kitchen.

La formazione

Un modo per apprendere tecniche di falegnameria ed elementi di architettura, per conoscere persone e per autocostruire un bene comune. Il workshop si terrà dal 10 al 26 maggio al centro Fonti San Lorenzo, la partecipazione è gratuita, è previsto un pocket money giornaliero per i volontari ed è destinata a 10 giovani, ragazzi e ragazze tra i 18 -30 anni, con priorità a chi al momento non studia e non lavora (Neet) e con particolare attenzione all'inclusione sociale dei soggetti con minori opportunità o svantaggio. Al gruppo di 10 italiani si uniranno cinque volontari spagnoli per tutta la durata del progetto in team. L'obiettivo del workshop è fornire ai partecipanti, attraverso un approccio learning by doing, le competenze necessarie per progettare e realizzare mobili modulari e componibili in legno, incoraggiando creatività, collaborazione e autonomia nel processo di costruzione.

Durante il corso, i partecipanti avranno l'opportunità di esplorare il processo di progettazione, costruzione e finitura dei mobili, oltre a diventare più consapevoli dei problemi di progettazione e falegnameria. Una scelta che mira a promuovere interazioni sociali e coinvolgere attivamente i residenti del quartiere attraverso un approccio di Cantiere Aperto. Ask, art, social e kitchen è il progetto di Fonti San Lorenzo che grazie alla rigenerazione di una vecchia porcilaia prevede la creazione di uno spazio aperto, dove sperimentare nuove forme di mangiare condiviso a filiera corta, dove educazione alimentare e convivio generano cultura e dove il cibo diventa mezzo di costruzione di comunità, per nuove sostenibilità sociali, ambientali ed economiche.

Il workshop

Il workshop si inserisce all'interno del progetto Neet.Less, che vede come capofila il Comune di Macerata e che coinvolge il Comune di Recanati e alcune tra le realtà sociali più attive del territorio, rivolgendosi soprattutto a giovani che non studiano e non lavorano, un progetto avviato nei mesi scorsi con incontri dedicati a personale docente ed educativo e a volontari.