RECANATI - Taglio del nastro all’ospedale di comunità di Recanati per il Punto salute. Un sostanziale passo avanti nella medicina di prossimità nella comunità recanatese che va ad abbracciare non solo i cittadini del posto, ma anche i Comuni limitrofi di Porto Recanati, Montefano, Potenza Picena e Montelupone. L’apertura del Punto salute rientra tra le strategie delineate dall’assessorato regionale alla Sanità nel Piano socio sanitario nel quale è stata prevista l’attivazione complessiva di 50 punti dislocati sul territorio.

L’organizzazione

Recanati avrà quindi il suo e sarà aperto sei giorni su sette, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13, e solo il mercoledì di pomeriggio dalle 14 alle 19. Soddisfatto il primo cittadino Antonio Bravi: «Siamo molto contenti per l’attivazione del Punto salute, è un importante novità per la comunità e mi auguro che possa ridurre le liste d’attesa». «Si tratta di un ambulatorio dotato di personale infermieristico – dice il direttore dell’Ast 3, Marco Ricci –. Come si accede? Previo appuntamento e con prescrizione del medico di base o del pediatra, da presentare allo sportello cassa/cup. Le prestazioni sono solo programmabili e non urgenti e saranno gestite in autonomia dall’infermiere. Il referto medico, per gli esami che lo prevedono, sarà eseguito in telerefertazione e consegnato all’utente successivamente». Anche il vicepresidente della Regione, Filippo Saltamartini, presente all’inaugurazione, ha portato i saluti del presidente Francesco Acquaroli: «Il Punto salute servirà a coprire quella fascia di persone che vorranno avere accertamenti clinici anche se non necessariamente caratterizzati da patologie specifiche. Servirà anche per la prevenzione. Un esempio? In una comunità dove già sono passati in rassegna oltre mille pazienti senza alcuna patologia, in ben cinque casi in seguito a un elettrocardiogramma è stato possibile intercettare un imminente infarto. Serve in via preventiva per poi dislocare i pazienti che ne hanno bisogno nei rispettivi reparti di riferimento».

Gli esami

Gli esami che possono essere eseguiti al Punto salute vanno dall’holter pressorio, alla spirometria, Ecg, densitometria, prelievo capillare del colesterolo e della glicemia, rilevazione della saturazione arteriosa, cateterismo vescicale, medicazione e bendaggi di vario genere per citarne alcuni. Tra le prestazioni non tariffate, ma previste, vi sono la rilevazione dei parametri vitali e antropometrici, la rimozione di punti di sutura, la gestione tracheo-drenaggi, consueling-training, ma anche l’educazione e promozione alla salute. L’appuntamento può essere fissato chiamando il numero telefonico dedicato 071.7583601 negli orari d’apertura o inviando la prescrizione medica all’indirizzo e-mail: ifec_puntosaluterec@sanita.marche.it. in alternativa l’utente potrà anche presentarsi munito di impegnativa, per concordare l’appuntamento.