Randy Meisner, morto a 77 anni il cantante e co-fondatore degli Eagles

Il mondo della musica piange Randy Meisner, uno dei membri fondatori della band degli Eagles che ha creato brani come “Take It Easy” e “The Best of My Love” e la ballata a tempo di valzer “Take It to the Limit”. Meisner è morto mercoledì notte a Los Angeles per complicazioni dovute a broncopneumopatia cronica ostruttiva, come hanno detto gli Eagles in una nota. Aveva 77 anni.

Il bassista aveva avuto numerosi problemi negli ultimi anni e una tragedia personale nel 2016 quando sua moglie, Lana Rae Meisner, si era sparata accidentalmente ed era morta. Nel frattempo, a Randy Meisner era stato diagnosticato un disturbo bipolare e aveva gravi problemi con l’alcol, secondo i documenti del tribunale e i commenti fatti durante un’udienza del 2015 in cui un giudice ha ordinato a Meisner di ricevere cure mediche costanti.

Definito «l’uomo più dolce del mondo della musica» dall’ex compagno di band Don Felder, Meisner dalla faccia da bambino si unì a Don Henley, Glenn Frey e Bernie Leadon nei primi Anni ‘70 per formare una quintessenza della band di Los Angeles.

«Randy è stato parte integrante degli Eagles e determinante nel primo successo della band», hanno detto gli Eagles. «La sua estensione vocale era sorprendente, come è evidente nella sua ballata caratteristica, “Take It to the Limit”.

Evolvendosi dal country rock all’hard rock, gli Eagles hanno prodotto una serie di singoli e album di successo nel decennio successivo, iniziando con “Take It Easy” e continuando con “Desperado”, “Hotel California” e “Life In the Fast Lane”, tra gli altri. Sebbene rimproverati da molti critici come astuti e superficiali, gli Eagles pubblicarono due degli album più popolari di tutti i tempi, “Hotel California” e “Their Greatest Hits (1971-1975)”, che con un fatturato di 38 milioni secondo la Recording Industry Association of L’America si è classificata con “Thriller” di Michael Jackson come venditore numero 1.

Guidati dai cantautori Henley e Frey, gli Eagles furono inizialmente etichettati come “dolci” e “di facile ascolto”.

Ma con il loro terzo album del 1974 “On the Border”, avevano aggiunto un chitarrista rock, Felder, e si stavano allontanando dal country e dal bluegrass.



Leadon, un raccoglitore di bluegrass vecchio stile, non era soddisfatto del nuovo suono e se ne andò dopo l’album del 1975 “One of These Nights”. (Fu sostituito da un altro chitarrista rock, Joe Walsh.) Meisner rimase fino all’uscita nel 1976 di “Hotel California”, il disco più acclamato della band, ma se ne andò poco dopo. La sua partenza, ironia della sorte, è stata provocata dalla canzone che ha scritto insieme ed era meglio conosciuto per “Take It to the Limit”.

Un timido Nebraskan diviso tra la fama e la vita familiare, Meisner era stato malato e aveva nostalgia di casa durante il tour “Hotel California” (il suo primo matrimonio si stava sciogliendo) ed era riluttante a stare sotto i riflettori per “Take It to the Limit”. Le sue obiezioni durante un concerto a Knoxville, nel Tennessee, nell’estate del 1977 fecero così arrabbiare Frey che i due litigarono nel backstage e Meisner se ne andò poco dopo. Il suo sostituto, Timothy B. Schmit, è rimasto con il gruppo nei decenni successivi, insieme a Henley, Walsh e Frey, che sono morti nel 2016.

Come artista solista, Meisner non si è mai avvicinato al successo degli Eagles, ma ha avuto successi con “Hearts On Fire” e “Deep Inside My Heart” e ha suonato su dischi di Walsh, James Taylor e Dan Fogelberg, tra gli altri. Nel frattempo, gli Eagles hanno concluso una pausa di 14 anni nel 1994 e sono stati in tour con Schmit anche se Meisner aveva suonato in tutti i loro primi album in studio tranne uno. Si è unito ai membri del gruppo passati e presenti nel 1998 quando sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame e hanno eseguito “Take It Easy” e “Hotel California”. Per un decennio ha fatto parte dei World Classic Rockers, un gruppo itinerante che in varie occasioni includeva Donovan, Spencer Davis e Denny Laine.