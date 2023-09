Guns N' Roses, concerti cancellati «causa malattia»: l'annuncio che preoccupa i fan

Preocupazione per un membro dei Guns N' Roses. L'iconica band − attualmente composta da Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Dizzy Reed, Richard Fortus, Frank Ferrer e Melissa Reese − ha annunciato con una Instagram stories che, a causa della malattia di uno dei sui membri, il concerto previsto a St Louis è annullato.

L'annuncio dei Guns N' Roses

«Gunners, il concerto previsto a St. Louis il 9 settembre è rinviato a causa di una malattia», hanno dichiarato i musicisti di "Sweet Child O' Mine" in una dichiarazione congiunta su Instagram. Ma niente paura: «Tenetevi stretti i vostri biglietti. I fan che non potranno partecipare alla data riprogrammata avranno diritto a un rimborso. Grazie per il supporto». Non è chiaro chi si sia ammalato e non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sul suo stato di salute. I rappresentanti dei Guns 'N Roses hanno rifiutato di rilasciare commenti al tabloid statunitense Page Six.

Chi è il membro dei Guns N' Roses ammalato

Se i social possono risutare indicativi, si segnala che Slash, il chitarrista del gruppo, ha postato lo stesso annuncio sul suo Instagram lo scorso venerdì, ma Axl Rose, il cantante della band, non ha pubblicato nulla su i suoi profili ufficiali.

L'ultimo post su Instagram del cantante di "Welcome to the Jungle", infatti, è stato condiviso mercoledì scorso e mostra un video del rocker sul palco di uno spettacolo a Toronto. Non è chiaro se i membri della band saranno pronti a tornare sul palco all'inizio della prossima settimana.

Di nuovo St Louis. Cosa successe il 2 luglio del 1991

A St Louis si tenne anche il concerto del 2 luglio 1991, soprannominato Riverport Riot. All'interno del Riverport Amphitheatre l'atmosfera è piuttosto calda: il pubblico è un po' indisciplinato e questo fa innervosire Axl. Alcuni spettatori lanciavano bottiglie verso il palco. Un gruppo di motociclisti bullizzava altri spettatori nelle prime file del parterre. Uno di questi motociclisti, in particolare, comincia ad infastidire da sotto il palco Axl, che chiede l'intervento della security.

Gli addetti alla sicurezza, restano con le braccia conserte e non intervengono.

Il cantante abbandona il microfono - stava cantando "Rocket queen" - e scende dal palco per risolvere da solo la questione. Volano schiaffi tra gli spettatori. Ai Guns N' Roses, dietro le quinte, viene riferito quello che sta succedendo in sala: loro cercano, inutilmente, di rimediare tornando sul palco. Il bilancio dei fatti di Riverport Riot è pesante: 60 feriti, 16 arrestati e 200mila dollari di danni al teatro. Strumentazione del tour da buttare. I Guns N' Roses non rimetteranno piede a St. Louis fino al luglio del 2017.