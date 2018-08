Paura per Anna Oxa, annullato il concerto: «Problemi di salute»

E' stato annullato

la società Ventidieci secondo la quale «il concerto previsto presso il teatro all'aperto di Villa Adele è stato annullato per problemi di salute dell'artista. L'artista non ha dato ancora disponibilità per una nuova data, pertanto i biglietti acquistati in prevendita saranno rimborsati da Ticketone, Ciaoticket e dalle altre prevendite autorizzate».

«per problemi di salute dell'artista» il concerto di Anna Oxa previsto ad Anzio la sera del 7 agosto. Lo comunica