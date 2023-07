SANT’ELPIDIO A MARE - «Dopo 8 mesi di attesa mi hanno annullato un esame il giorno prima dell’appuntamento e nessuno sa dirmi quando sarà recuperato». La denuncia parte da un 72enne di Sant’Elpidio a Mare, Mauro M., che all’inizio della scorsa settimana ha ricevuto una telefonata, da un operatore del Cup. Il giorno dopo, il 27 giugno, avrebbe dovuto recarsi all’ospedale di Fermo per sottoporsi ad un Oct, una tomografia retinica prenotata ad ottobre del 2022.

«Mi hanno spiegato che la seduta era stata annullata ed avrebbe dovuto essere riprogrammata, mi hanno assicurato che sarei stato richiamato, ma senza nessuna ipotesi sugli ulteriori tempi d’attesa – spiega il paziente – Credo che, dopo aver aspettato 8 mesi, sentirsi annullare un esame il giorno prima, per giunta senza nessuna garanzia sul recupero, farebbe spazientire chiunque». L’indomani, il 72enne ha tentato di richiamare il Cup per chiedere spiegazioni e tentare di farsi fissare un nuovo appuntamento, ma inutilmente. Gli è stato consigliato così di rivolgersi all’Ufficio relazioni col pubblico dell’Ast di Fermo.

La chiamata all'Urp

«Ho provato a chiamare l’Urp come mi avevano suggerito – continua il racconto dell’uomo - ho spiegato la situazione ad un operatore che ha preso tempo per informarsi. Poco più tardi mi ha richiamato, ha confermato che sarei stato richiamato, ma non ha saputo darmi nessuna data certa e che in base a quanto gli avevano riferito, l’appuntamento non sarebbe stato riprogrammato prima di settembre. Ho chiesto se fosse il caso di farmi rilasciare una nuova impegnativa dal medico, mi ha risposto che mi conveniva aspettare di essere richiamato perché difficilmente avrei trovato disponibilità in tempi rapidi». La conclusione del paziente è amara. «Dopo aver lavorato tanti anni e versato i contributi, ci si aspetterebbe di ricevere un servizio, invece questa è la situazione. Per giunta, nonostante le chiamate effettuate, nessuno mi ha fornito indicazioni sul motivo per cui una prestazione che aspettavo da 8 mesi sia stata cancellata 24 ore prima».