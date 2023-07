Sinead O'Connor è morta, la cantante irlandese aveva 56 anni: sua la celebre "Nothing Compares 2 U"

La cantante irlandese Sinéad O'Connor è morta all'età di 56 anni. Nata a Dublino, ha pubblicato 10 album in studio, mentre la sua canzone Nothing Compares 2 U è stata nominata il singolo numero uno al mondo nel 1990 dai Billboard Music Awards. Aveva ricevuto il premio inaugurale per Classic Irish Album agli RTÉ Choice Music Awards all'inizio di quest'anno.

La conversione all'Islam

Il 19 ottobre 2018 annuncia pubblicamente di essersi convertita all’Islam adottando il nome di Shuhada’ Davitt.

La canzone tormentata

Il suo successo più grande rimane Nothing Compares 2 U. Poi, però, il 16 marzo 2015 annuncia sulla sua pagina Facebook che non la canterà più, perché non la sente più sua e non riesce a dare emozioni al brano.

Sinead O’Connor, acclaimed Dublin singer, dies aged 56 https://t.co/00uq4SjSHr — The Irish Times (@IrishTimes) July 26, 2023

L'overdose

"Ho preso un'overdose", annuncia il 29 novembre 2015 sulla sua pagina Facebook. "Le ultime due notti mi hanno distrutto. Non c'è altro modo per ottenere rispetto.

La solitudine

«Sono da sola, tutti mi trattano male e sono malata - sono le parole in un video pubblicato l'8 agosto 2017 sulla sua pagina Facebook -. Le malattie mentali sono come le droghe. Vivo in un motel Travelodge in New Jersey e sono da sola. E non c'è niente nella mia vita eccetto il mio psichiatra, la persona più dolce al mondo, che mi tiene in vita. Voglio che tutti sappiano cosa significa, e perché faccio questo video. Le malattie mentali sono come le droghe, sono uno stigma. All'improvviso, tutte le persone che dovrebbero amarti e prendersi cura di te ti trattano male».

La morte del figlio

Il 7 gennaio 2022 viene ritrovato morto il figlio Shane, di soli 17 anni, avuto da una relazione col cantante folk Donal Lunny. È stata la stessa cantante a darne annuncio sul suo profilo Twitter. Il ragazzo era scomparso da due giorni, dopo essere scappato da un centro psichiatrico dove era ricoverato per aver manifestato tendenze suicide.

La depressione

La celebre cantante e musicista è morta dopo lunghi anni di depressione e di pesanti problemi esistenziali e di salute.