Un weekend dedicato al patrimonio culturale dei musei marchigiani: torna il Grand Tour Musei, da venerdì 17 a domenica 19. In particolare sabato 18 maggio ricorre la giornata internazionale dei musei, per la quale il tema di quest’anno, indicato da Icom, è “Musei, educazione e ricerca”. Con questo si vuole sottolineare come i musei siano anche istituzioni educative dinamiche che, promuovendo apprendimento e arricchimento culturale, perseguono l’obiettivo del benessere totale della persona.

Le iniziative

Tante le iniziative previste in tutta la regione. Da nord a sud ci sono eventi in tutte le province. Pesaro propone sabato 18 a partire dalle 17 un appuntamento itinerante tra il museo archeologico Oliverano di Pesaro e il castello di Novilara. Si parte con la visita al museo e alle capanne picene, per poi passare, alle 19 al castello dove ci sarà un’esposizione di utensili e cibi e con una conferenza si parlerà di bellezza nell’antichità. Sempre a Pesaro il museo nazionale Rossini propone una visita guidata (18 maggio alle ore 21) dedicata agli incontri di Rossini con i grandi del suo tempo. Sempre al Rossini (19 alle ore 16) appuntamento con “Capolavori in scena”: la visita sarà dedicata alla Gazza Ladra. A Urbino iniziative nell’oratorio della Grotta-Cattedrale (sabato alle 17,30) e al Collegio Raffaello (sabato ore 21), con l’apertura di “Raphael Urbinas”. Ad Ancona protagonista il museo archeologico delle Marche, con percorsi multensoriali destinati ai più piccoli e la presentazione, sabato alle 17, del libro di Michele Polverari “La città in cantiere. Ancona 1944-60”. Apertura straordinaria del museo, dalle 19,30 alle 22,30, sempre di sabato 18, per la notte dei musei. Notte dei musei, sabato, anche a Villino Romualdo a Trecastelli (dalle ore 19,30), al museo del Risorgimento di Castelfidardo (dalle 21), ai musei civici di palazzo Pianetti e al museo delle arti della stampa, entrambi a Jesi (ore 21), alla pinacoteca diocesana di Senigallia (ore 21).

La visita notturna

Nella notte dei musei, sabato 18, e qui si scende nel Maceratese, apertura straordinaria del museo di palazzo Lazzarini a Morrovalle (dalle 16), eventi a San Severino Marche dove sono proposti due percorsi differenti (dalle 20) e al Miumor di Tolentino (dalle 21,15). Visita guidata notturna anche allo Sferisterio di Macerata a partire dalle 21 di sabato e, sempre a Macerata, restano aperti fino alle 23 anche i musei di palazzo Buonaccorsi e la torre civica. Nel Fermano protagonisti il capoluogo e Sant’Elpidio a Mare. A Fermo, a palazzo dei Priori, sarà presentato il libro “Miraggi. Frammenti di mare” di Stella Sacchini (venerdì 17 alle ore 16,30), mentre a partire dalle 20 di sabato 18 ci sarà una visita guidata alla mostra di Antonio Ligabue e una performance di body painting a tema delle belve di Ligabue e domenica yoga nella sala del ‘600.

Le opere del Crivelli

Visite guidate sabato e domenica dalle 21,30 alle opere del Crivelli custodite nel museo di Sant’Elpidio a Mare. Ad Ascoli Piceno sono organizzati eventi nel museo biblioteca Francesco “Antonio Marcucci” (17, 18 e 19 maggio dalle 16,30), nei musei dell’arte ceramica, galleria d’arte contemporanea Licini e pinacoteca civica (alle 16,30 dei tre giorni), e sabato alle 17,30 nel museo archeologico statale. Notte dei musei sabato anche al museo della pajarola, alla fortezza medievale di Acquaviva Picena e nei musei di Grottammare.