Amici 23, la semifinale. Sale l'ansia, Holden: «Complimenti a tutti, tranne a Petit». Ecco i cinque finalisti

La semifinale di Amici 23 è ufficialmente arrivata. Eccezionalmente di domenica, Dustin e Marisol (Ballerini), Holden, Petit, Sarah e Mida (Cantanti), si sfideranno per un posto in finale (che sarà in diretta il prossimo sabato18 maggio). La puntata che vedremo questa sera è stata come sempre registrata lo scorso giovedì, su Wittytv sono stati caricati i video dei momenti che precedono l'ingresso in studio e tra gli allievi l'ansia inizia a farsi sentire. Tra loro c'è un Holden particolarmente loquace.

L'ansia di Holden

La complicità e l'amicizia tra Holden e Petit è sotto gli occhi di tutti. Poco prima di entrare in studio per registrare la puntata della semifinale di Amici 23, i ragazzi sono stati intervistati e su Wittytv sono stati caricati i video con le loro impressioni pre puntata.

I più allegri e spensierati sono Petit e Holden, che però è un modo per mascherare l'ansia.

Così è Holden a prendere la parola e tra uno scherzo e l'altro ammette: «Giornata di semifinale la più complicata con più ansietta e come dice Petit non aiuta l'attesa. La preparazione fomenta questa ansietta. Cerco di pensare che sia una puntata come un'altra chiaramente è un po' più complicata. Non arrivare arrivare in finale soprattutto ad un passo sarebbe brutto ma nel caso sarebbe bellissimo comunque perchè è stato fatto un grande percorso da tutti - poi stempera con una battuta - Complimenti a tutti tranne a Petit». Ridono tutti.

Anche Marisol è preoccupata, ma le immagini di lei e Petit che si abbracciano sono davvero tenere. Grazie agli spoiler sappiamo già chi accede sicuramente la finale, manca solo l'ultimo verdetto.

Chi sono i finalisti - Spoiler

Attenzione se non volete sapere chi arriverà in finale sabato 18 maggio vi consigliamo di non proseguire nella lettura. Se invete siete curiosi eccoci qui: Marisol, Dustin, Petit e Holden sono i finalisti sicuri. Per conoscere chi si aggiudicherà il quinto posto in palio bisognerà aspettare la sfida finale tra Mida e Sarah. L'esito verrà svelato nella puntata in onda questa sera domenica 12 maggio.