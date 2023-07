Sinead O'Connor, la depressione e il figlio morto l'anno scorso. L'ultimo post: «Era l'unico ad amarmi»

Si è spenta una delle voci più affascinanti degli anni ottanta e novanta. Sinéad O'Connor è morta a 56 anni. Artista dalla spiccata personalità, deve la sua fama sia alla musica sia al suo anticonformismo. È ricordata per il suo look fuori dal comune (spesso aveva i capelli rasati a zero) e le sue opinioni controverse. Nata l'8 dicembre 1966, ha vissuto una vita tormentata a partire dall'infanzia: i suoi genitori divorziano quando lei ha 8 anni, la madre muore in un incidente stradale nel 1985 e Sinéad denuncia gli abusi della donna nei suoi confronti. Viene espulsa dalla scuola cattolica che frequentava, poi arrestata per furto e chiusa in un riformatorio. L'inizio della sua carriera si deve a un matrimonio, nel quale canta una canzone di Barbra Streisand e viene notata da Paul Bryne, il batterista della band irlandese In Tua Nua, con cui debutterà con il singolo "Take my hand".