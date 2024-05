Assegno di inclusione. I pagamenti di maggio scattano il prossimo martedì 28. Intanto - con messaggio numero 1816 del 13-05-2024 - Inps comunica alcune novità relative alla verifica le condizioni di svantaggio e di inserimento nei programmi di cura e assistenza dichiarati nelle domande di Adi - presso le Amministrazioni che hanno rilasciato le relative certificazioni - ai fini del riconoscimento del beneficio

Adi, le novità Inps

In particolare per le domande di Adi nelle quali sia stata dichiarata la presenza di un componente adulto che non sia disabile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, o con età pari o superiore a 60 anni, dal mese di febbraio 2024, Inps ha proceduto a inviare ai Comuni per il tramite della piattaforma GePI, e a mettere a disposizione delle ASL attraverso il servizio dedicato, i codici fiscali interessati per le necessarie verifiche.

Verifica e pagamenti

Nel caso di conferma da parte delle Amministrazioni della condizione di svantaggio e dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza e di esito positivo dell’istruttoria relativamente alle verifiche sugli altri requisiti di accesso alla misura, le domande sono state progressivamente accolte e poste in pagamento.

L’esito del controllo sulla condizione di svantaggio e sull’inserimento nel programma di cura e assistenza sarà consultabile, con i prossimi rilasci, direttamente dal cittadino nella procedura ADI disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, e dagli operatori di Sede nella specifica procedura presente sul portale intranet dell’Istituto. Dalla mensilità di aprile 2024, inoltre, sono state poste in pagamento le domande di ADI per le quali non sia stato comunicato all’INPS, da parte delle Amministrazioni interessate, l’esito delle verifiche della condizione di svantaggio e dell’inserimento in un programma di cura e assistenza entro i sessanta giorni dalla comunicazione da parte dell’Istituto e la cui istruttoria abbia avuto esito positivo.

I pagamenti vengono disposti in concomitanza delle date comunicate con il messaggio n. 835 del 26 febbraio 2024 (il giorno 15 del mese per i primi pagamenti e il 27 del mese per i rinnovi con la possibilità di uno o due giorni di anticipazione o scorrimento in concomitanza di giorni festivi).

Validazione delle certificazioni Adi

Riguardo al servizio di “Validazione delle certificazioni ADI” rilasciato per gli operatori delle ASL, Inps sottolinea che l’operatore della Struttura sanitaria, accedendo al servizio, deve verificare e attestare se le indicazioni riportate (estremi del protocollo della certificazione della condizione di svantaggio, Amministrazione che l’ha rilasciata, inserimento nel programma di cura e assistenza e relativa durata) siano “Valide” o “Non Valide”.

Il servizio WEB mette a disposizione dell’operatore della Struttura sanitaria abilitato la lista delle richieste da validare. Le richieste possono essere riferite, alternativamente, alla verifica della sola condizione di svantaggio o dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza oppure a entrambe. Infatti, in relazione alla condizione di svantaggio, è possibile che il successivo inserimento nel programma di cura e assistenza sia gestito dalla medesima o da altra Struttura sanitaria o sia demandata ai servizi sociali o ad altra Amministrazione. Quindi, ogni Struttura competente deve validare la condizione di svantaggio e/o l’inserimento nel programma di cura e assistenza per quanto di pertinenza.

Il servizio di “Validazione delle certificazioni ADI”, al momento, è riservato agli operatori delle ASL abilitati. Pertanto, presso ogni Struttura sanitaria è opportuno individuare uno o più operatori dedicati a tale servizio di validazione.