Isola dei Famosi 2024, le anticipazioni di stasera: il regolamento violato, i nominati e i sondaggi. Rosanna rischia grosso, Benigno non si placa

Isola dei Famosi 2024, stasera in tv una nuova puntata. Tra stravolgimenti al palinsesto, flop di ascolti e abbandoni di naufraghi il reality condotto da Vladimir Luxuria sembra non trovare pace. Vediamo dunque le anticipazioni di quello che accadrà stasera (lunedì 13 maggio) a partire dalle 21.40 su Canale 5.

Isola dei Famosi 2024, cambia ancora il palinsesto

La finale, messa in agenda da Mediaset per il 4 giugno, con gli ascolti non hanno mai superato il 17% è sempre più incerta.

Si è partiti con un doppio appuntamento settimanale il lunedì e il giovedì, poi quello del giovedì sempre più incerto è stato sospeso e dalla prossima settimana il reality passerà alla domenica. Nel frattempo i naufraghi sono stati divisi in due gruppi i rossi e i blu.

Regolamento violato

La regola data ai due team era chiara: non avere contatti l'uno con l'atro, regola non rispettata. Lo Spirito dell’Isola si è pronunciato tramite un comunicato inviato ai leader dei due team, Greta e Samuel. “Lo Spirito dell’Isola era stato chiaro: vietato ogni contatto tra i due gruppi. Le regole sono state violate. Ieri sera sono state fatti dei complimenti a Rosy per le orecchiette da parte della squadra blu.

Entrambi i gruppi dovranno consegnare un’intera ciotola di riso a testa. Consegnatela sotto i rispettivi totem”. Non resta che aspettare la puntata di stasera per capire gli effetti che avrà questa decisione sulle dinamiche tra i naufraghi.

Benigno non si placa

Continuano insulti da parte di Francesco Benigno, escluso da L'Isola, a Vladimir Luxuria. Prima, giorni fa, c’era stato l’attacco all’identità della presentatrice (al quale lei ha risposto «Hai attaccato la mia identità non ti denuncerò per rispetto di tuo figlio, poi, poche ora fa, l’ennesimo sfogo dell’ex concorrente furioso.

Nominati e sondaggi

A oggi sono 11 i naufraghi rimasti e tra questi, stasera 13 maggio, sono finiti in nomination tre di loro: Artur Dainese, Rosanna Lodi e Samuel Peron.

Chi vuoi salvare? La fatidica domanda a cui i telespettatori dovranno dare una risposta tramite Televoto.

Samuel Peron con il 36,67%

Artur Daine­se con il 33,89%

Rosanna Lodi con il 29,44%