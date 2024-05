Delegation, Kid Creole & the Coconuts, David Nobles formerly of The Trammps, sono solo alcuni dei protagonisti della decima edizione di Disco Diva, in programma a Gabicce Monte il 28, 29 e 30 giugno prossimi.

L’edizione speciale

Un’edizione speciale, ricca di eventi e novità, come sottolinea Cristina Tassinari, art director del Festival: «Disco Diva celebrating 10th Edition sarà lo slogan 2024 per questa edizione celebrativa che pone al centro il tema delle diversità come punto di unione e di forza, un’edizione che raccoglie il “the best of 10 years“ di Disco Diva che in questi anni ha ospitato i più grandi artisti internazionali che hanno fatto la storia della disco. In questo decimo anniversario celebreremo la disco music offrendo a chi c’era, chi c’è e chi ci sarà un’esperienza immersiva in un mondo che continua ad affascinare chiunque. Non mancheranno le novità con un nuovo format pensato per la domenica grazie alla collaborazione di Maurizio Monti con un focus sui club del territorio che hanno fatto la storia negli anni ’90. Ne parleremo con numerosi ospiti famosi in un talk dedicato. A seguire un live strepitoso con i Montefiori Cocktail, uno dei nomi più importanti della scena di musica lounge mondiale».

Il programma

Tanti anche i dj professionisti che arricchiranno le tre serate per trasformare piazza Valbruna in un tempio della disco music. Le coreografie delle tre serate saranno curate come sempre dagli amici di “I love Disco” di Firenze, partner di Disco Diva da otto anni, che con loro iconica Disco Line coinvolgono il pubblico presente riportandolo nell’atmosfera di “Soul train”. Saranno i Delegation ad inaugurare la kermesse, venerdì 28 giugno: il gruppo soul britannico con una carriera iniziata nel 1977 con l’album “Promise of love” che raggiunse un successo planetario, grazie alle smash hit “Oh honey” e “Where’s the love we used to know”, tracce divenute cult soprattutto negli Stati Uniti. Sabato 29 giugno sarà dedicato alla storia della disco 70’e 80’ che vedrà protagonisti David Nobles e Kid Creole and The Coconuts. Sabato 29 giugno sarà dedicato alla storia della disco 70’e 80’ che vedrà protagonisti David Nobles e Kid Creole and The Coconuts. Con l’indimenticabile voce forte e sensuale, radicata nella musica gospel, di David Nobles sarà possibile rivivere le vibes del sound of Philadelphia che hanno posto le basi della Disco Music, al ritmo di pezzi leggendari come Disco Inferno. Ed è quasi impossibile non ricordare Kid Creole & the Coconuts, la cui musica incorpora svariati stili, tra cui la salsa e i ritmi caraibici. Chiude il programma, domenica 30 giugno, la più frizzante, divertente e contagiosa cocktail music “made in italy” alla ribalta internazionale con concerti live in tutto il mondo, Montefiori Cocktail.

Le info

Si possono già acquistare i biglietti on line sulla piattaforma Dice e sul sito discodiva.it e anche quest’anno prosegue la finalità charity del festival come segnale che la musica deve sempre essere di aiuto ai grandi temi sociali. Parte dell’incasso sarà devoluto in beneficenza. L’evento è patrocinato da Rai Marche, sostenuto dalla Regione Marche e all’interno del programma di Pesaro Capitale della Cultura 2024.