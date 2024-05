Paola Cortellesi a Che tempo che fa: «Lady Gaga vuole fare un remake di "C'è ancora domani"? Un sogno, ma...»

Fabio Fazio chiude la sua prima stagione di Che tempo che fa su Nove con la puntata di domenica 12 maggi. Il conduttore ha ospitato nel suo studio Paola Cortellesi. L'attrice, festeggia il suo anno trionfale dopo il successo internazionale e la vittoria di 5 David di Donatello personali con il suo esordio nella regia C’è ancora domani (numero 1 al box office 2023). Paola Cortellesi è riuscita a fare un film pensato per il pubblico nazional popolare che non respinge nessuno.

«Volevamo celebrarti, sei il fenomeno della stagione.

Sei la seconda donna più potente dell'anno", ha ribadito Fazio. Anno al "premio" quindi per Paola Cortellesi: vincitrice anche del Nastro d’argento 2024 come “Film dell’anno», del Dragon Award Best International Film al Göteborg Film Festival, del Premio del Pubblico e del Premio Speciale della Giuria.

Le parole di Paola Cortellesi

Secondo alcune ultime indiscrezioni, Lady Gaga sarebbe rimasta entusiasta e starebbe cercando di acquistare i diritti del film per realizzare un remake hollywoodiano. E così non è mancata la domanda di Fabio Fazio in merito alla questione. «Ti voglio ringraziare del sostegno - ha sottolineato Paola Cortellesi a Fabio Fazio -. Lady Gaga? Non mi ha chiamato. Spero di svegliarmi un giorno e sentire la sua voce. Al momento di questa cosa non ne so niente. Quando sarà verrò qui e lo dirò».