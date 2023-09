CIVITANOVA - Stasera, a partire dalle ore 21, l’Officina Popolare Jolly Roger di Civitanova Marche (via Piane del Chienti 60) accoglierà alcune tra le band di metal estremo marchigiano per l’evento “Death in Marche”.



Le band



Ben 5 le band previste, e ognuna di loro chiamata a rappresentare una delle altrettante province marchigiane. Da Macerata ecco i Crepuscolo, band debitrice del sound death metal svedese, si sono formati nel 1996 ed hanno al loro attivo la pubblicazione di due album, “Revolution – Evilution” e “Youtomb”. Prima di loro anche una serie di promo cd autoprodotti. Poi ci saranno gli Hatred sono nati nel 2002 a Fermo, sono un gruppo thrash metal caratterizzati da sonorità oscure e veloci. Già due gli album pubblicati, ultimo e pubblicato lo scorso anno “Hateful Extermination”.

Crepuscolo, Hatred, Hydra, Necrogore, Sgrang

Altra band prevista gli Hydra, direttamente da Falconara Marittima (provincia di Ancona), sono un gruppo di thrash metal attivo dal 1985. La band è una delle storiche formazioni del metal marchigiano, hanno pubblicato album e singoli molto apprezzati anche fuori dai confini nazionali. Tanti i capitoli della loro carriera, compreso un cambio di nome e di genere prima di ritornare al nome attuale e ai suoni già “conosciuti”. Nella formazione attuale, Con la formazione attuale hanno pubblicato l’ep “Heaven’s Tree” nel 2012, seguito dagli album “Darkchild” nel 2016 e “Unknown Gods” nel 2022. In rappresentanza della provincia di Ascoli Piceno i Necrogore. Formatisi nel 2021 porteranno in scena un suono death metal debitore della tradizione del genere. Attualmente la band sta lavorando per registrare un ep di 5 tracce intitolato “Digging from Below”.



L'ispirazione



Per la provincia di Pesaro Urbino ci saranno gli Sgrang, band metal nata nel 2016. La band prede il nome da una storica trasmissione di Tmc2, che ad inizio degli anni 2000 trasmetteva video heavy metal quando ancora non c’era la possibilità di accedere a piattaforme come youtube o simili. Nonostante i tanti cambi di formazione nel corso della loro breve carriera, c’è già un album all’attivo, “Psychopath”, e anche un tour in Repubblica Ceca.