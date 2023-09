MORESCO Dagli Stati Uniti alle colline del Fermano. Non è il semplice viaggio di un turista, ma la molto probabile destinazione di Dave Mustaine, voce e chitarra dei Megadeth (e anche tra i membri originari dei Metallica prima di un licenziamento turbolento ad un passo dal disco d’esordio del 1983) e uno dei più influenti personaggi della scena metal interazionale con milioni di dischi venduti in più di 40 anni di carriera. Pochi giorni fa il musicista americano impegnato in un festival a Romano D’Ezzelino, in provincia di Vicenza, si è preso qualche minuto tra una canzone e l’altra per annunciare al pubblico che da lì a poco sarebbe diventato “Italiano”.



Quante chitarre



«Qualche settimana fa ho acquistato casa in Italia. Quindi, immaginatevi la scena. Domani vi svegliate, guardate fuori dalla finestra, e mi vedete mentre cammino trasportando degli scatoloni. Già immagino la sorpresa: “Quello sembra Dave Mustaine. Guarda quante chitarre, deve essere lui”. Sono molto felice di poter chiamare l’Italia la mia nuova casa. Voglio ringraziare tutti voi per la vostra gentilezza e per aiutarmi ad imparare come essere un membro della vostra comunità e vivere la vita all’italiana».

L'azienda di vini House Of Mustaine



Ora l’orizzonte si sposta nelle Marche, in provincia di Fermo, nel comune di Moresco. Proprio in questa zona ci sono interessi economici molto importanti per Mustaine e famiglia. Si trova infatti nel piccolo borgo fermano l’azienda vitivinicola “House Of Mustaine”, dove la moglie Pamela e la figlia Electra si occupano del brand di vini fondato inizialmente nella California del sud e che sta lavorando anche in ottica europea proprio nel cuore della provincia di Fermo. Molto attivo il profilo Instagram dell’azienda, e nei vari contenuti postati si possono ammirare le vigne dell’azienda, la riviera del Conero, il centro di Campofilone e altri scorci fermani. Attività online iniziata prima dell’annuncio di Dave Mustaine, con i post collegati alle Marche che iniziano a comparire tra i mesi di febbraio e marzo di quest’anno e che già avevano messo ben più di una pulce nell’orecchio tra gli appassionati.

La cantina marchigiana è già molto attiva, e sono diversi i vini presentati attraverso Instagram ai possibili clienti. C’è il Marche Rosso “Holy Wars”, il Percorino “Wanderlust”, il Verdicchio dei Castelli di Jesi “Elysian Fields” e il rosato “She-Wolf” con nomi che vanno a legarsi ovviamente ad alcune delle canzoni più conosciute dei Megadeth. L’annuncio del cantante/chitarrista americano è stato accolto con entusiasmo, soprattutto dai fan marchigiani che già si immaginano di poter incontrare uno dei loro idoli, come già dichiarato scherzosamente (ma non troppo) dallo stesso Mustaine, quasi sotto casa.



La rockstar Greenwood



Ma nel fermano c’è già da tempo un’altra rockstar, che ha trovato tra le colline marchigiane un luogo ideale dove vivere, a circa 30 chilometri da Moresco. Jonny Greenwood, chitarrista dei britannici Radiohead, è da anni infatti residente a Monsampietro Morico, dove vive insieme alla famiglia e dove produce e vende un olio decisamente apprezzato. Greenwood non ha però dimenticato il primo amore, la musica, dopo il suo approdo nelle Marche. Ha suonato infatti per raccogliere fondi dopo i terremoti del 2016 e un paio di anni fa ha suonato un organo del diciottesimo secolo ad Amandola al termine del restauro.