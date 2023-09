ANCONA Le Marche sempre più buen retiro per gli stranieri in cerca di angoli di pace, immersi nella natura o nell’atmosfera sospesa nel tempo di antichi borghi. Dal 2019 (anno prima della pandemia) al 2023 c’è stata una crescita costante che si attesta a +112,61%. Niente a che vedere col turismo stagionale, ma un chiaro intento di ricerca di abitazioni per soggiorni stabili. Seconde residenze per periodi prolungati, se non addirittura proprietà immobiliari a fini di utilizzo permanente.



Il report



Insomma, le Marche aumentano di appeal agli occhi di famiglie e giovani coppie provenienti non solo dall’Europa: è quanto emerge dal report del portale web Gate-away.com che si occupa di compravendita di immobili su tutto il territorio nazionale. Il trend in forte crescita rispetto al 2022 viene testimoniato dalle ricerche effettuate dagli utenti nel trimestre giugno-agosto di quest’anno in confronto allo stesso periodo nell’annualità precedente. Tra le province più ricercate svetta Ascoli Piceno con 31,72% sul totale (+16,16% sul 2022), seguono Macerata (18,34%), Pesaro Urbino (18,21%), Fermo (17,24%) e Ancona (14,48%). La provenienza delle richieste di acquisto mette al primo posto gli americani (25,66% sul totale), poi i tedeschi (14,07%) e a seguire gli stessi italiani (9,52%). Il ranking prosegue con gli inglesi (8,69%) e belgi (5,79%). Menzione d’onore per i polacchi che, rispetto al 2022, toccano un picco del +88,89%. Non stupisce che nel trimestre giugno-agosto, nel pieno dell’estate, le richieste di acquisto s’impennino rispetto al resto dell’anno. È normale che possibili acquirenti esteri si trovino in vacanza e cerchino case.



I Comuni



Tra i Comuni più gettonati spicca Montefiore dell’Aso che cresce ancora nel 2023 (+24,64%). Ascoli Piceno segna un incremento di addirittura +300%. Il record a Montefano: +1250%. Risultato sorprendente anche per Mercatello sul Metauro (+700%). E ancora: Fano (+475%), Macerata Feltria (+61,54%). Chiaro che gli incrementi più considerevoli devono l’impennata percentuale al fatto che l’anno precedente hanno ricevuto attenzioni piuttosto basse. Oppure sono entrati per la prima volta nel radar delle ricerche. Tra i Comuni oggetto di richiesta ci sono anche quelli più colpiti dall’alluvione. Ma ciò non ha scoraggiato gli stranieri che, anzi, attratti proprio da quei territori, hanno rivolto lo sguardo in quelle direzioni.



La casa dei sogni



Mediamente le ricerche si orientano verso abitazioni di oltre 120 metri quadrati (69,52%) con almeno 3 stanze (26,48%), con giardino (68,14%), piscina (21,38%) e terreno (29,93%). L’85% delle richieste è per la tipologia casa, ma in questo trimestre del 2023 è stato registrato un picco di +52,8% rispetto al 2022 per gli appartamenti. Cresce la domanda per la tipologia agriturismi (+45,66%), per il borgo (+118,48%) e per una casa semi indipendente (+264,14%).