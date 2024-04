FRATTE ROSA Ladri in azione nelle scorse ore nelle campagne tra Fratte Rosa, San Lorenzo in Campo e Pergola, con tanto di inseguimento da parte dei carabinieri. Nella giornata di domenica, cinque persone hanno preso di mira una casa nelle splendide colline frattesi, di proprietà di una famiglia tedesca.



Nessuno in quel momento si trovava nell’abitazione e così i ladri hanno fatto irruzione. Non avevano però fatto i conti con l’allarme che prontamente è scattato e li ha fatti scappare in fretta e furia.

L’auto sulla quale viaggiavano è stata notata da alcune persone che hanno allertato immediatamente i carabinieri. Alla fine però i cinque sono riusciti a far perdere le loro tracce. Appena saputo dell’accaduto il sindaco di Fratte Rosa Alessandro Avaltroni ha voluto informare la cittadinanza attraverso un messaggio WhatsApp, dando alcuni importanti dettagli.

In viaggio su una Skoda



Tra questi, che i ladri, mascherati, viaggiavano su una Skoda grigio-verde. Il primo cittadino ha invitato i cittadini anche a collaborare: «Attenzione e se notate movimenti sospetti avvisate le forze dell’ordine». E’ questa l’ennesima ‘visita’ sgradita nel territorio della media Valcesano, dove Fratte Rosa è uno dei centri maggiormente presi di mira.