OSIMO Ennesimo assalto di un lupo dentro il recinto di Santa Paolina Farm, tra Cucchiarello e Montoro. A segnalarlo sabato sera il consigliere comunale della Lega Alberto Alessandrini titolare della fattoria didattica. Verso le 21 ha sentito i suoi cani, usati per gestire i tanti animali da pascolo, che abbaiavano con insistenza. Li ha richiamati e Bruno, maremmano incrociato con un collie, 5 anni, è rientrato grondando sangue dal collo. Per fortuna tre tagli non profondi, subito medicati ma poteva finire peggio. Forse il lupo si è trovato i cani, due femmine e il maschio aggredito, a difesa della fattoria e ha reagito prima si scappare. «Non l’ho visto il lupo ma non è stato un cinghiale altrimenti lo avrebbe squarciato, per fortuna -racconta Alessandrini- non hanno aggredito gli animali da pascolo come in passato. Metterli dentro di notte? Inutile, le ultime aggressioni sono state alle 8 di mattina». Alessandrini racconta che la sera prima una signora di Montoro all’ora di cena ha fatto uscire il cane in giardino perché abbaiava e non è più rientrato, si teme preda di un lupo. «Ho 30 ettari di terra e sono costretto a tenere tutti gli animali in piccoli recinti altrimenti me li sbranano? E no, gli animalisti pretendono che ogni animale possa fare quello che vuole, ma siamo alla follia, permettere di avvicinarsi così tanto è un pericolo per noi e per gli stessi animali selvatici».