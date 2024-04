Civitanova, apre la porta di casa per andare a buttare l'immondizia e trova disegnata una svastica nel portone. Indagini in corso

CIVITANOVA - Apre la porta per buttare il sacco della spazzatura e trova una svastica sulla porta realizzata con della vernice rossa. È successo questa mattina in via Regina Margherita.

L'allarme

A dare l’allarme è stata una residente. Subito la donna ha chiamato la polizia per segnalare l’accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato per i rilievi del caso. Proseguono le indagini - anche grazie all’analisi delle immagini delle spycam - per ricostruire quanto accaduto. Il portone è poi stato ripulito.