Svastiche e scritte sul monumento ai Caduti di Filottrano: «Sfregio vergognoso nel luogo simbolo nell'eccidio nazifascista»

FILOTTRANO - Grave atto vandalico a Filottrano, dove ieri notte il Monumento ai Caduti è stato sfregiato con svastiche e una scritta "w il duce" apposte in nero con bombolette spray.

Il Comitato provinciale dell'Anpi Ancona ha condannato l'atto vandalico: "un atto indegno che offende il sacrificio e la memoria di quanti sono Caduti per conquistare la libertà e per la dignità del Paese". "Nei giorni del ricordo dell'80/o Anniversario dei più efferati eccidi che i nazifascisti perpetrarono nella nostra regione, - scrive l'Anpi di Ancona - a Filottrano, che rappresenta uno dei luoghi simbolo delle battaglie per la libertà, il volgare sfregio risulta ancora più offensivo e stridente. Un atto vergognoso che conferma la necessità di attenzione e vigilanza delle istituzioni e dell'insieme dei presidi democratici del territorio a partire dalle scuole a cui spetta il compito fondamentale di educare ai valori della Costituzione e della cultura della pace. Confidiamo che il Comune di Filottrano provveda tempestivamente alla rimozione del simbolo nazista responsabile di milioni e milioni di morti". Pd e i Giovani democratici di Filottrano parlano di "vile sfregio" ed esprimono un "ferma condanna dell'accaduto che offende la memoria cittadina. Ci siamo immediatamente attivati per segnalare e far rimuovere quel vergognoso simbolo nazista, da cui non ci stancheremo mai di prendere le distanze. Confidiamo che i responsabili siano presto individuati e sanzionati".