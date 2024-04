Ufficiale: Filottrano​, città marchigiana della sartoria artigianale

«Filottrano, città marchigiana della sartoria artigianale» è legge. «Con orgoglio comunico un altro successo ottenuto: oggi 9 aprile 2024 è stata approvata la Legge regionale che riconosce Filottrano come eccellenza artigianale marchigiana per i meriti conseguiti nel settore del tessile abbigliamento - annuncia la sindaca Lauretta GIulioni -. Ringrazio il Presidente del Consiglio Regionale Dino Latini che ha promosso personalmente questa legge, insieme al consigliere Mirko Bilò, e che per primo ha ufficialmente riconosciuto il valore del lavoro svolto negli anni dagli imprenditori e dai lavoratori di Filottrano».

La promessa

«Un ringraziamento va a tutti i consiglieri regionali - continua la sindaca - in particolare ai relatori Lindita Elezi per la maggioranza e Fabrizio Cesetti per l’opposizione.

Il voto unanime ottenuto dalla proposta di legge testimonia il grande apprezzamento di tutta la regione verso il nostro dinamico tessuto produttivo e la sua storia. Colgo inoltre l’occasione di comunicare che, se fossi riconfermata sindaco di Filottrano, proseguirò su questo percorso di valorizzazione supportato dalla nuova legge istituendo un apposito Assessorato all’Industria, filo diretto tra l’Amministrazione e il tessuto produttivo»