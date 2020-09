Paura nella notte per l'esplosione di una bomba artigianale. Sindaco furioso: «La mamma degli imbecilli....»

FERMIGNANO - Paura nella notte a Fermignano, dove il silenzio è stato squarciato dal boato dell'esplosione di una bomba artigianale. Sull'accaduto indagano i carabinieri, ma il sindaco Emanuele Feduzi è sbottato: «La mamma degli imbecilli è sempre incinta».

"Questa sera intorno alle 22;45 uno o più “fenomeni” - ha scritto questa notte il sindaco su Facebook - ha/hanno fatto esplodere una bomba carta in via 1 Maggio. L’esplosione ha creato un forte boato facendo uscire di casa tutto il vicinato. Sono intervenuti i carabinieri del radio mobile di Urbino e i Vigili del Fuoco di Urbino . Fortunatamente non ci sono stati feriti o danni , in compenso la situazione ha dimostrato che la mamma degli imbecilli è sempre incinta. Mi sono subito confrontato con il Maresciallo dei Carabinieri della nostra Stazione Locale il quale cercherà di scoprire i/il colpevoli/e. #fermignanofutura"

