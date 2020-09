Coronavirus, "solo" 6 nuovi positivi nelle Marche, ma crolla il numero di tamponi analizzati / La mappa del contagio

ANCONA - Epidemia di coronavirus, calano i nuovi positivi segnalati oggi, lunedì 7 settembre, nelle Marche. Sono, infatti, "soltanto" 6, ma, come spesso accade il lunedì sui dati della domenica, con un numero di tamponi analizzati molto inferiore alla media.

Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 636 tamponi: 348 nel percorso nuove diagnosi e 288 nel percorso guariti. I positivi sono 6 nel percorso nuove diagnosi: 3 in provincia di Ancona, 2 in provincia di Ascoli Piceno e 1 in provincia di Macerata. Questi casi comprendono 2 rientri dall'estero (Romania), 2 soggetti sintomatici, un caso rilevato dallo screening percorso sanitario e uno in fase di verifica.