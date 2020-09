Cammina vicino al mare e scivola sulle alghe, soccorso in eliambulanza: gravi traumi cranico e vertebrali

ANCONA - Un turista milanese è scivolato questa mattina sulla spiaggia del Passetto ed ha riportato gravi traumi. L'uomo stava camminando sul tratto di spiaggia ricoperto dalle alghe, proprio in riva al mare, quando ha perso l'equilibrio ed è finito a terra. Per soccorrerlo è arrivata l'eliambulanza del 118. L'uomo ha riportato un trauma cranico non commotivo e traumi vertebrali.

Ultimo aggiornamento: 11:16

