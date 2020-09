Auto impazzita fa filotto in strada: abbattuti pali e colonne, vettura sbalzata via. Miracolati marito e moglie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APECCHIO - Auto impazzita, fa filotto in strada: coppia miracolata. E' successo nel centro di. Protagonista una Fiat 600 L con a bordo una coppia torinese. L'utilitaria è andata fuori controllo forse a causa di un colpo di sonno del conducente e, dopo aver oltrappassato la corsia opposta, ha danneggiando tutto quello che ha incontrato sul tragitto: una colonnina di pietra del peso di oltre due quintali è stata scaraventata a oltre dieci metri, stessa sorte è toccata ad una colonnina di metano, ad un palo della luce e a una Lancia "Y" in sosta che è stata centrata e sbalzata sulla carreggiata.LEGGI ANCHE:Poteva essere una tragedia invece la coppia è praticamente uscita indenne dal testa e coda. Al di là di un comprensibile choc è stata trovata dai soccorritori praticamente illesa. Sul posto i carabinieri di Apecchio. Marito e moglie da Bologna si stavano dirigendo verso Gubbio, dove avevano prenotato l’albergo. Illi ha traditi facendoli passare per una strada ben diversa.