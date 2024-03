Filottrano, il sarto-stilista Luca Paolorossi: «Sto pensando di candidarmi per far grande il mio paese»

FILOTTRANO Luca Paolorossi, famoso sarto e stilista filottranese, verso la candidatura a sindaco di Filottrano. Ad annunciarlo lui stesso attraverso una nota stampa diffusa nella giornata di oggi (30 marzo).

LEGGI ANCHE: A Fano un museo dedicato a Vangi con la donazione di 60 sue opere. Il Comune fa da garante

La nota

«Questa è la mia città, dove sono nato, dove sono sempre stato, dove ho portato avanti il mio lavoro e sviluppato la mia impresa, dove ho investito con successo, cercando sempre di contribuire alla crescita di Filottrano. A questo punto della mia vita, segnata da momenti felici di grande riuscita a momenti bui di grande difficoltà, come accade sempre nell’esistenza di ciascuno di noi, e’ venuto il momento di mettere le tantissime relazioni importanti ed amicizie che ho costruito in tutti questi anni, con le iniziative intraprese, a disposizione di Filottrano e di tutti i miei concittadini. Per questo sto costruendo insieme ad altri la mia candidatura a Sindaco per far diventare grande Filottrano, come è già stata nel passato antico nei secoli ed anche più recentemente, e come purtroppo non è più oggi».