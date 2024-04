Condono edilizio, ecco chi riguarderà: piano salva-casa per l'80% degli immobili

Il condono edilizio a cui sta lavorando il ministero delle Infrastrutture e trasporti riguarderà - dati alla mano - quasi l'80% del patrimonio immobiliare italiano. L'obiettivo è quello di tutelare quei piccoli proprietari immobiliari che aspettano, in alcuni casi da anni, la regolarizzazione delle loro posizioni e che spesso non riescono a ristrutturare o vendere la propria casa e al contempo anche ridurre il carico di lavoro degli uffici tecnici comunali, spesso sommersi dalle richieste di sanatorie. Il pacchetto di norme per intervenire sulla casa è stato richiesto anche dalle amministrazioni territoriali, dalle associazioni e dagli enti del settore edilizio: si tratta di una serie di misure che mirano a regolarizzare le piccole difformità o le irregolarità strutturali in otto case su dieci. Alla luce della semplificazione e dell’efficienza amministrativa si è previsto anche di intervenire sulle procedure amministrative per garantire ai cittadini risposte certe in tempi certi.