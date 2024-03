SANT’ELPIDIO A MARE Dai lavori alle manutenzioni, è una primavera di notevole fermento nel territorio di Sant’Elpidio a Mare. Il centro storico, in particolare, è un cantiere senza soluzione di continuità. Buona parte dei palazzi del borgo medievale è coperta da impalcature, sia pubbliche che private. Procedono i progetti di rigenerazione urbana da 5 milioni di euro, per riqualificare 5 immobili. Quello partito prima e più avanti nella realizzazione è l’intervento all’ex casa del fascio affacciata in piazza Gramsci. Ancora qualche mese e sarà pronto, per un investimento da 400mila euro.

APPROFONDIMENTI IL CANTIERE Altri due milioni per i lavori all’Itet Carducci-Galilei di Fermo, ok dall’ufficio per la ricostruzione IL GRIDO Aiuti all’agricoltura, da Montegiorgio appello di Mattii: «Bene, e ora sostenete anche l’ippica»

La lista

Ci sono poi gli interventi all’auditorium San Francesco, alla Basilica della Misericordia, all’ex convento delle benedettine di via Cunicchio, infine al secondo piano della Pinacoteca Civica, per 2,4 milioni di euro e che, per la complessità dell’intervento, con ogni probabilità sarà l’ultimo ad essere consegnato. Procedono a pieno ritmo anche i lavori di adeguamento sismico all’ex sede distaccata dell’istituto Tarantelli, sul lato sinistro di corso Baccio, come quelli di palazzo Menghetti, frutto di un finanziamento Erap da quasi 1,2 milioni di euro per realizzare alloggi di edilizia pubblica. Novità anche per il cimitero elpidiense. Di recente la giunta ha approvato un piano di razionalizzazione delle sepolture e concessioni di loculi cimiteriali, che interessa quelle rilasciate prima del 1991, le tumulazioni effettuate da più di mezzo secolo e le inumazioni ultradecennali.

A partire dal 9 aprile sarà aperto uno sportello dedicato, che ogni martedì e giovedì pomeriggio fornirà, previo appuntamento, approfondimenti e informazioni ai cittadini interessati. La procedura andrà avanti fino alla fine del 2024 e, nota il sindaco Alessio Pignotti, «si colloca in un progetto più ampio che prevede anche l’ampliamento dei civici cimiteri. Stiamo procedendo alla gara per affidare i lavori a Cura Mostrapiedi dove realizzeremo 75 loculi ed una manutenzione straordinaria dei percorsi esistenti. Inoltre, abbiamo approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del cimitero del capoluogo, procedere l’iter per la realizzazione di 60 loculi. In futuro, inoltre, vorremmo assegnare delle aree per la costruzione di nuove cappelline e tombe ipogee».

L’ambiente

È anche periodo di manutenzioni del verde. Gli interventi di sfalcio dell’erba sono partiti la scorsa settimana nelle vie principali e nei parchi pubblici, andranno man mano ad interessare tutto il Comune e saranno ripetuti fino alla fine della stagione estiva. In corso anche l’asfaltatura di via Filippo Della Valle, cui seguiranno sistemazioni in altre vie particolarmente ammalorate.