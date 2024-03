FERMO - Nuovi fondi in arrivo per le scuole. La Cabina di coordinamento sisma, presieduta dal commissario per la Ricostruzione Guido Castelli, ha dato l’ok all’ordinanza che aumenta il contributo per i lavori dell’Itet Carducci-Galilei.

L’anno scorso

A novembre la Provincia aveva già provveduto alla consegna formale dei lavori che rientrano nell’ambito dei Fondi Unione Europea-Next GenerationEu Pnrr. L’importo stanziato a fine 2021 era di poco inferiore ai 750mila euro che ora è stato aumentato a milioni 2 e 75mila euro con il riconoscimento delle maggiori spese necessarie. La stessa struttura commissariale aveva garantito la consegna dei lavori alla fine dello scorso novembre. «Questo ulteriore stanziamento di fondi per l’Itet - rimarca il presidente della Provincia Michele Ortenzi - attesta l’efficace collaborazione con la struttura del commissario Castelli, che ringrazio e che, con il vicepresidente e sindaco Paolo Calcinaro, avevamo interessato. Un nuovo passo nel lavoro che l’ente provinciale con i suoi uffici porta avanti nel migliorare e potenziare l’edilizia degli istituti scolastici superiori di cui è competente».

Il Comune

In particolare si tratta di fondi importanti per la riqualificazione dell’Istituto, «una delle scuole storiche della città - ribadisce a sua volta lo stesso Calcinaro -. Rappresentano la più nitida dimostrazione della collaborazione fra enti che guardano all’obiettivo e al risultato. Un particolare ringraziamento al commissario Castelli, così come alla Regione Marche, al presidente Francesco Acquaroli e all’Ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche per il lavoro in stretta connessione con gli uffici provinciali».

Le cifre

Il progetto riguardante i lavori sul corpo storico della sede centrale dell’Itet lungo viale Trento ha un costo complessivo di quasi 5 milioni e 330mila euro, di cui oltre 3 milioni e 200mila euro a carico dei fondi Pnrr.