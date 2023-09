GRADARA - Per la seconda volta il borgo di Gradara si trasforma nella “Metal Fortress”, ospitando questa sera all’interno di uno dei luoghi più conosciuti delle Marche un piccolo-grande festival heavy metal. Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto protagonisti Domine, White Skull, Trick Or Treat, Eternal Silence e Draconicon, anche quest’anno il festival sarà all’insegna dell’heavy metal tricolore con cinque band tutte italiane.

La scaletta

Primi a salire sul palco (ore 19) i modenesi Stranger Vision che porteranno in scena i brani del loro ultimo disco intitolato “Wasteland” ed uscito a novembre dello scorso anno. Subito dopo di loro i Levania (da Ferrara), freschi di pubblicazione del loro terzo disco intitolato “Fukushima”. Alle 20,45 in scena i romani Rosae Crucis, che con il loro epic/heavy metal racconteranno una storia di passione nata ad inizio degli anni 90 e che può contare 4 dischi da studio. Una band dalla grande esperienza e dalla grande presenza scenica, che ha tagliato il traguardo dei 30 anni di carriera. Penultimi a salire sul palco di Gradara i Secret Sphere. La band porterà in scena una carriera lunga e a tinte power metal mentre si attende l’arrivo del decimo lavoro da studio intitolato “Blackned Heartbeat” annunciato per il prossimo 10 novembre tramite l’etichetta tricolore Frontiers Music. Recentemente è stato pubblicato anche il primo singolo della band originaria del Piemonte, intitolato “J’s Serenade”.

Il gran finale

Ultimi a scendere in campo gli Elvenking, paladini e tra i più noti esponenti del folk metal. Il sestetto friulano capitanato dal cantante Damna, presenterà ai fan le canzoni dell’undicesimo album “Reader of the runes – Rapture” uscito ad aprile di quest’anno e pubblicato dall’etichetta tedesca Afm Records. Disco estremamente ben accolto dalla critica specializzata e dai fan della band ormai attiva da più di un ventennio e particolarmente apprezzata anche all’estero per la capacità di amalgamare generi apparentemente differenti. L’esordio dei friulani, headliner della serata e previsti sul palco a partire dalle ore 23, risale al 2001, ma prima del disco di debutto anni di demo e prove che hanno forgiato l’attitudine musicale. Tutta Gradara sarà parte del festival, perché le strade della rocca saranno piene di stand a tema, artisti vari e molte altre sorprese. Presenti anche punti ristoro con piatti tipici e spillatrici con diverse varietà di birra.

L’accoglienza

All’entrata prevista anche l’accoglienza rock’n’roll dei Kotenna. Apertura dei cancelli alle ore 18, con il primo live previsto a partire dalle ore 19. Costo del biglietto d’ingresso al botteghino 15 euro.