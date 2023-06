FABRIANO - La musica non si ferma e Fabriano Pro Musica scalda i motori in vista dell’edizione del decennale di FabriJazz. Dal 30 giugno al 2 luglio, la piazza del Comune della città della carta si trasformerà in un palco per accogliere un evento unico: tre jazz big band che a colpi di note racconteranno un mondo fatto di passione ed emozione in musica.

Gli anni ‘70

Il 30 giugno si esibirà la Musicamdo Jazz Orchestra diretta dal Maestro Luca Pecchia con ospite la voce di Alessandra Doria. La big band proporrà le sonorità degli anni ‘70, grazie agli arrangiamenti esclusivi e inediti di Massimo Morganti, Paolo del Papa e Pierfrancesco Ceregioli. In particolare si vogliono celebrare l’atmosfera e il concerto alla Bussola del 1972 “Mina e l’Orchestra”, un evento unico nella storia della musica leggera italiana. In quelle mitiche sezione live, la potenza dell’unica artista italiana in grado di reggere una big band con ritmica e sezioni di fiati formate dai più importanti jazzisti italiani, proiettava la Versilia e l’Italia in una dimensione internazionale di divertimento e spensieratezza tipiche delle notti di Las Vegas e Los Angeles, Londra e New York.

Lo swing

Il primo luglio ecco la Perugia Big Band. Un’esplosione di energia, di swing, un’elegante alchimia di timbriche e sensibilità. Un ensemble spumeggiante e di talento, composto da musicisti professionisti innamorati della musica. La Perugia Big Band vive grazie alla passione di 20 elementi, tutta da assaporare rigorosamente live in arrangiamenti raffinati e ricchi di colore. Standard internazionali, successi di formazioni iconiche della storia della musica, sia cantati che strumentali. Il 2 luglio ecco l’Orchestra Concordia (il “braccio musicale” di Fabriano Pro Musica) che porterà in piazza i migliori brani composti e suonati da Frank Zappa. Concordia è un gruppo musicale allargato nato dall’incontro di diversi musicisti che operano intorno al territorio di Fabriano. L’orchestra nasce intorno a una certa idea della musica e dell’improvvisazione, un’orchestra che si muove su territori di confine tra musica colta e jazz, tra improvvisazione e scrittura, tra big band e orchestra, dall’organico modulabile.

L’anniversario

«Siamo orgogliosi di ospitare a Fabriano orchestre di rilievo internazionale per celebrare un importante anniversario di FabriJazz – commenta l’assessore alla bellezza del Comune Maura Nataloni - evento che negli anni è divenuto un appuntamento fondamentale del programma musicale estivo, dedicato alla città. La musica, proposta in forme diverse, inscindibile dalla nostra esperienza di vita, è espressione di cultura e creatività e riuscirà come sempre a suscitare emozioni ed a coinvolgerci». «Per festeggiare i primi 10 anni di FabriJazz abbiamo voluto organizzare una serie di eventi che potessero introdurre la manifestazione – spiega il presidente di Fabriano Pro Musica Pierpaolo Chiaraluce –. È un grande piacere ospitare queste grandi orchestre e poter regalare musica ed emozioni alla nostra città». Tutti gli eventi a partire dalle ore 21,30, ingresso gratuito. Eventi organizzati da “Fabriano Pro Musica, co-organizzato dal Comune con il patrocinio della Regione.