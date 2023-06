​Numana, tutto pronto per il Conero Film Festival: l'edizione di anteprima scatta 30 giugno e 1 luglio

NUMANA- A Numana, in provincia di Ancona, è tutto pronto per l'edizione di anteprima del Conero Film Festival che si terrà da venerdì 30 giugno a sabato primo luglio. Un'iniziativa promette di riportare in vita lo spirito e il fascino di un'epoca memorabile, attraverso la proiezione di pellicole cinematografiche indimenticabili. Enrico Vanzina, fra i più noti e iconici registi italiani, è il direttore artistico della manifestazione, ideata e prodotta da LTM&Partners in collaborazione con la Regione Marche, con il sostegno dell'Agenzia per il turismo e l'internalizzazione delle Marche. con il patrocinio della Fondazione Marche Cultura e della Marche Film Commission.

Le serate

Le due serate di spettacolo, condotte da Enrico Vanzina e Camilla Ghini, presso piazza del Santuario, vedranno Marcello con la Band di Demo Morselli intrattenere il pubblico con la loro musica.

Sul palco si alterneranno protagonisti d'eccezione del cinema e del mondo dello spettacolo italiano: nella prima serata, Ezio Greggio, Jerry Calà e Gabriella Germani; nella seconda serata, Massimo Ghini, Marco Marzocca, Eleonora Giorgi, Daniela Bianchi e Giampiero Mughini. Presso il Cinema Arena Italia Numana, avrà luogo la mostra curata da Alessandro Orsucci dal titolo «Anni '80 Effetto Cinema». L'esposizione presenterà manifesti, locandine e fotobuste originali dell'epoca, offrendo un'immersione nel mondo cinematografico di quegli anni. Inoltre, gli appassionati avranno l'opportunità di ammirare le colonne sonore originali su vinile dei film cult degli anni '80, da «Eccezzziunale... veramente», «I fichissimi» e «Sapore di mare 2», fino a «C'era una volta in America», «Nuovo Cinema Paradiso», «Il Marchese del Grillo» e «Bianco, Rosso e Verdone». Esposto anche lo storico manifesto di «007 dalla Russia con Amore», con la prima bond girl italiana: Daniela Bianchi. Oltre alle proiezioni di film che hanno scritto la storia del cinema italiano degli anni '80, il festival sarà anche l'occasione per riconoscere e premiare l'eccellenza nel mondo del cinema. Durante l'evento, saranno infatti premiati alcuni protagonisti di questo decennio d'oro del cinema italiano.